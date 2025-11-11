台南納鳳凰颱風陸警範圍 永康鹽水溪過水便橋封閉

台南永康三民社區自主防災志工協助預警性封閉鹽水溪過水橋。（記者劉婉君攝）

中央氣象署今（11）日上午更新鳳凰颱風資訊，陸上颱風警報範圍擴大至台南、台東、高雄、屏東及恆春半島4個縣市，台南市災害應變中心提升為1級開設，截至上午10時止，全市已有3處橋梁預警性封閉，永康三民社區也啟動自主防災，預警性封閉鹽水溪過水便橋並巡視抽水站設備。

台南市今天上午列入鳳凰颱風陸上警報警戒區，台南市政府呼籲民眾勿到海邊，並做好防颱措施，上午有包括永康區鹽水溪過水便橋、東山區東原二號橋（橋梁斷裂封閉中）、新營區舊廍過水橋（橋墩損壞封閉中）封閉，提醒民眾提早改道。

永康三民社區為經濟部水利署水患自主防災社區特優獎3連霸，三民里長陳和志上午率領自主防災志工前往鹽水溪過水便橋拉起封鎖線，進行預警性封閉措施，並巡視社區內的抽水站設施、排水溝等。

陳和志表示，里內的自主防災志工約40人，今天出動30多人，將持續巡視直到颱風警報解除為止，後續也會視實際狀況協助預防性疏散低窪地區住戶。

台南市永康區三民里長陳和志（左）帶領自主防災志工預警性封閉過水橋及巡視社區抽水站、排水設施等。（記者劉婉君攝）

