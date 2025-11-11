桃園為何全市停班課？ 張善政：5區達標、跨區通勤通學密集

桃園市長張善政今天上午在消防局主持鳳凰颱風災害應變會議前，受訪說明放假決策過程。（記者余瑞仁攝）

鳳凰颱風來襲，昨晚全台尚未發布陸上警報，桃園市政府罕見宣布今（11）日停班停課，雖然多數網友大讚桃園終於放颱風假了，但也引發不少人質疑怎麼全台西部地區只有桃園放假。桃園市長張善政今天上午說明放假決策表示，因為沿海4區風力預報達標且超出一級，山區復興區雨量預報也達標，而桃園市跨區通勤、通學情況頻繁，因此決定全市一致放假。

桃園市今天上午風雨一陣一陣，但未達強風驟雨程度，許多民眾慶幸放了一天假，也有網友表示看不懂桃園為什麼要放假。

請繼續往下閱讀...

桃園市災害應變中心今天上午二級開設，張善政前往主持應變會議前受訪說明放假決策過程表示，市府昨晚7點收到的預報顯示，沿海4區的風力都有達標，而且陣風還超過達標下限一級，風力比新北大、也比南邊的新竹都大，所以在北部地區來講，桃園的風力是最大的；另外，山區的復興雨量也達標，因此有5區風雨預報達標。

張善政說，接著就是5區放假，還是全桃園一起放？因為前次丹妮絲颱風期間是沿海4區放假，但當時是暑假期間，只有少數學校開班，因為分區放假老師調處出現問題，有的老師住在放假區域，但學校沒放假，導致老師無法到校，學校又難以短時間找人代課，結果學校就開天窗。他說，當時還是暑假，這樣的情況雖有、但不嚴重，而目前學校都已開學，為了顧及老師的安全及學校開課的正常性，認為應該全市一起放假。他說，全市放假的原因有兩個：第一，就是達標，不只達標，還比下限高一級。第二，考慮到桃園沿海地區與非沿海區之間，民眾通勤、通學的現象非常密集，跨區的情況相當普遍，這與其他縣市不同。

對於這次北北基桃放假不同步的原因，張善政表示，決策過程中都有彼此諮商，了解彼此的狀況如何？要分區放假還是全市放假？像是新北市、台北市就決定分區停班、停課，基北北桃雖說是相同生活圈，但這次每個縣市彼此情況還是有不一樣，這時候就沒有必要綁在一起，所以，我們的決策過程就是知道大家的決定，但還是要考慮各自天氣與特殊狀況。

