    鳳凰豪大雨降東台 農村水保署發布10條土石流紅色警戒

    2025/11/11 11:56 記者楊媛婷／台北報導
    農村水保署針對鳳凰颱風發布最新土石流警戒。（記者楊媛婷翻攝）

    鳳凰颱風降為輕颱，但仍在全台東半部帶來豪大雨，農業部農村水保署今（11日）中午11時發布針對宜蘭南澳鄉、蘇澳鎮等部分區域發布土石流紅色警戒10條，並針對宜蘭與花蓮等靠山區域發布土石流黃色警戒，隨雨勢持續，相關區域可能在今晚到凌晨期間全數轉為紅色警戒。

    受共伴效應影響，鳳凰颱風在東半部帶來豪大雨，農村水保署發布10條土石流紅色警戒，分布於宜蘭縣南澳鄉東岳村，蘇澳鎮永春里、永樂里等區域，依「災防法」，地方政府應勸告或強制其撤離，並適當安置相關區域居民。

    農村水保署也發布112條土石流黃色警戒，分布於宜蘭縣大同鄉崙埤村、松羅村、英士村、樂水村、太平村、茂安村、四季村、南山村、寒溪村、復興村，南澳鄉金洋村、武塔村、金岳村、碧候村、南澳村、澳花村，蘇澳鎮南建里、長安里、蘇北里、聖愛里、聖湖里、朝陽里、東澳里，冬山鄉得安村、大進村、中山村、安平村、東城村、太和村，花蓮縣秀林鄉富世村、文蘭村、銅門村、水源村、佳民村、景美村、秀林村、崇德村、和平村等；依法，地方政府應針對這些區域居民勸告疏散避難。

