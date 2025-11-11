高市左營國中打造多元閱讀基地 黑、白、金3書院全啟用

高市左營國中打造黑白金3書院 ，為師生打造多元閱讀基地。（左營國中提供）

高市左營國中為培養學生閱讀習慣，打造舒適閱讀環境與氛圍，花費3年時間，打造3座書院，包括黑、白、金色書院，最後一座書院「金色書院」今（11）日啟用。

校長蔡智文表示，最新完工的「金書院」耗資約540萬元，位於校舍3樓，是由使用近20年的舊倉庫與老舊閱覽室蛻變而來，也是黑、白、金三色書院的空間三部曲當中規模最大、功能最全面、設備最先進的多元場域。

「金書院」寓意內部色系溫暖如黃金柚木一般，除木色如金、空間珍貴之外，更試圖讓師生入室即可感受靜謐不亂的木質氛圍，進而產生沉穩心境，不為外務吸引的專注成效，也期許在此醉心學習的孩子們都能金榜題名。

另2間黑、白書院的設計風格，採取較鮮明的對比，分別在2年前、1年前已打造了兩處風格迥異，同樣專注於學習情緒的空間，任何由學生循著自己喜愛色調和氛圍，吸引他們前往閱讀、自修，因師生使用頻率高，學校決定加速完三色書院的版圖，為學生打造多元學習基地。

