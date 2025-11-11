為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高市左營國中打造多元閱讀基地 黑、白、金3書院全啟用

    2025/11/11 11:54 記者黃良傑／高雄報導
    高市左營國中打造黑白金3書院 ，為師生打造多元閱讀基地。（左營國中提供）

    高市左營國中打造黑白金3書院 ，為師生打造多元閱讀基地。（左營國中提供）

    高市左營國中為培養學生閱讀習慣，打造舒適閱讀環境與氛圍，花費3年時間，打造3座書院，包括黑、白、金色書院，最後一座書院「金色書院」今（11）日啟用。

    校長蔡智文表示，最新完工的「金書院」耗資約540萬元，位於校舍3樓，是由使用近20年的舊倉庫與老舊閱覽室蛻變而來，也是黑、白、金三色書院的空間三部曲當中規模最大、功能最全面、設備最先進的多元場域。

    「金書院」寓意內部色系溫暖如黃金柚木一般，除木色如金、空間珍貴之外，更試圖讓師生入室即可感受靜謐不亂的木質氛圍，進而產生沉穩心境，不為外務吸引的專注成效，也期許在此醉心學習的孩子們都能金榜題名。

    另2間黑、白書院的設計風格，採取較鮮明的對比，分別在2年前、1年前已打造了兩處風格迥異，同樣專注於學習情緒的空間，任何由學生循著自己喜愛色調和氛圍，吸引他們前往閱讀、自修，因師生使用頻率高，學校決定加速完三色書院的版圖，為學生打造多元學習基地。

    高市左營國中打造黑白金3書院 ，為師生打造多元閱讀基地。（左營國中提供）

    高市左營國中打造黑白金3書院 ，為師生打造多元閱讀基地。（左營國中提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播