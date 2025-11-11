梁賡義生物統計先驅 葉均蔚高熵合金之父 皆獲總統科學獎

中研院士梁賡義（右）、葉均蔚為第13屆總統科學獎得主。（記者塗建榮攝）

第13屆總統科學獎為國內科研首獎，2年1次，今年頒發給2位中研院士梁賡義、葉均蔚。梁賡義以廣義估計方程式（GEE）開創生物統計先驅，加速新藥問世，並曾任國衛院長助台灣在新冠期間取得上千萬劑AZ疫苗；葉均蔚則是全球首創「高熵合金」定義並發展，讓台灣穩居高熵科研重鎮，為航太、軍工、電子等應用帶來無限可能。

今年該獎生命科學組得獎者梁賡義表示，跟1986年與同事Scott Zeger共同發表GEE，在公共衛生、前後側臨床試驗扮演重要角色，提供正確療效評估，嘉惠全球病患，而任國衛院長遇國家有難（新冠疫情），獲時任衛福部長陳時中任命為研發組長，投入DNA疫苗、快篩試劑、新藥、流行病學預測等，也率團隊與英國AZ亞洲總部代表談判，獲對方信任，搶先各國先有11萬7千劑AZ疫苗，與後續爭取1千萬劑來台，讓民心穩定；他也以自身求學經歷，在大學發展全人教育。

工程科學組得獎者葉均蔚認為，自己非常重視學以致用、喜歡不停創新與實踐，30年前為了突破材料瓶頸，有了高熵材料靈感，隱忍8年收集數據與架構，當年搶先歐美日、一口氣發表5篇論文，率先提出高熵的4大核心效應，建立完整學理基礎，讓台灣成為高熵領域發源地，並持續研發高熵合金，發展各種具耐高溫、耐腐蝕、抗輻射等配方，可應用到航空、太空、核能、軍工與電子等產業，至今全球已累積2萬3千篇論文，自己也在全球科學家排103名、材料領域排第2。

該獎召集人、中研院長廖俊智指出，梁賡義與同事發表的GEE，使同一受試者可以長時間追蹤，奠定全球生物資料庫基礎；葉均蔚則首創高熵合金，將5種主要元素合一，創造材料完全不同的特性，航太工業等具深遠影響，是少數由台灣從0到1提出的理論，2人獲國內外評選委員推薦而獲獎。

中研院士梁賡義以開創性生物統計領域成就，嘉惠全球病患，也在國衛院長任內幫助台灣取得大量AZ疫苗，獲總統科學獎肯定。（記者塗建榮攝）

去年甫獲中研院士的葉均蔚，其開創高熵合金材料領域，使台灣成為該全新科研的發源地，改變全球材料科學研究，獲總統科學獎肯定。（記者塗建榮攝）

總統賴清德（左）頒發總統科學獎給中研院士葉均蔚。（記者塗建榮攝）

總統賴清德（左）頒發總統科學獎給中研院士梁賡義。（記者塗建榮攝）

