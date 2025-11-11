為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    三重月子中心爆照護不當疑釀搖晃症 新北市府開罰護理師、診所

    2025/11/11 12:02 記者羅國嘉／新北報導
    新北市議員陳啟能要求采新婦幼診所公開道歉、立即檢討改善，並主動聯繫所有曾受照護家庭進行健康追蹤與說明，為自身嚴重的管理失職負起責任，還給社會一個安全、值得信賴的照護環境。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員陳啟能要求采新婦幼診所公開道歉、立即檢討改善，並主動聯繫所有曾受照護家庭進行健康追蹤與說明，為自身嚴重的管理失職負起責任，還給社會一個安全、值得信賴的照護環境。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重區采新婦幼診所附設月子中心爆出嚴重護理疏失事件，家屬控訴一名護理人員多次以未支撐頭頸的方式粗暴抱起新生兒，恐造成「嬰兒搖晃症候群」，且院方態度冷漠、未道歉也未改善。對此，社會局依《兒少權法》裁罰該名護理人員6萬元，並禁止一年內擔任兒少相關職務；衛生局則依《醫療法》裁罰診所5萬元，全案已進入司法程序。

    新北市議員陳啟能今天邀集家屬爸爸陳竑廷與媽媽李亭蓁開記者會，家屬指出，透過監視畫面至少確認該名護理人員10次不當動作，但院方未正式道歉或說明。李亭蓁回憶，5月31日生產入住月子中心休養，6月10日晚間透過監視畫面目睹護理人員抱嬰兒時完全未支撐頭、頸部，動作草率、極不專業。隔日再度發現相同行為後錄影存證，擔憂孩子受傷，於6月12日提前出院。

    事後院方接獲反映後態度冷漠，直到8月9日就醫獲醫師開立「疑似嬰兒搖晃症候群」轉診單，夫妻倆才驚覺情況嚴重，10月8日向陳啟能陳情，期盼社會能重視並釐清責任。

    陳啟能痛批，院方面對明確證據卻僅稱「護理人員已離職」，完全欠缺醫療機構應有的責任與醫德，顯示內控失靈、監督機制形同虛設，「一家醫療院所若連最基本的嬰兒安全都守不住，談何專業？」

    陳啟能表示，這起事件並非單一個案，而是制度崩壞的警訊，要求市府全面清查該名護理人員的照護紀錄，追蹤所有受照護新生兒健康狀況，釐清是否存在其它受害家庭。他說「若院方仍選擇隱匿、消極應對，那就是對孩子的第二次傷害，也是對家長信任的踐踏。」

    最後，陳啟能要求采新婦幼診所公開道歉、立即檢討改善，並主動聯繫所有曾受照護家庭進行健康追蹤與說明，為自身嚴重的管理失職負起責任，還給社會一個安全、值得信賴的照護環境。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    新北市議員陳啟能辦公室執行長陳俊維（左1）示範抱嬰兒動作。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員陳啟能辦公室執行長陳俊維（左1）示範抱嬰兒動作。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員陳啟能辦公室執行長陳俊維（左1）示範抱嬰兒動作。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員陳啟能辦公室執行長陳俊維（左1）示範抱嬰兒動作。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重區采新婦幼診所附設月子中心爆出嚴重護理疏失事件，家屬控訴一名護理人員多次以未支撐頭頸的方式粗暴抱起新生兒，恐造成「嬰兒搖晃症候群」。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重區采新婦幼診所附設月子中心爆出嚴重護理疏失事件，家屬控訴一名護理人員多次以未支撐頭頸的方式粗暴抱起新生兒，恐造成「嬰兒搖晃症候群」。（記者羅國嘉攝）

