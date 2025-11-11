為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    外國人一眼看出是台灣人！他曝「Taiwan vibe」海外實例掀共鳴

    2025/11/11 14:42 即時新聞／綜合報導
    屏東潮州愛國路夜市人潮，示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    屏東潮州愛國路夜市人潮，示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    近日一名網友分享，他在越南旅遊時被店員準確猜中來自台灣，對方還表示台灣人身上有一種獨特的「Taiwan vibe」，讓他感到相當好奇。貼文曝光後，立刻掀起社群熱議。

    該名網友在「Threads 」發文表示，看到新聞說「韓國人一眼就能認出台灣人」，甚至稱「台灣人有一種氣息」，讓他想起幾個月前在越南的經驗。當時他與朋友在一家服飾店閒逛，店員突然以英文詢問他是否來自台灣，並提到台灣人身上有一種特殊的「vibe」（氛圍），與其他華人不同，讓他不禁好奇這股「台灣氣質」究竟是什麼。

    貼文曝光後，留言區湧入大量共鳴回覆。有網友笑說，自己十年前在深圳買蔥油餅，順口對攤販阿姨說「謝謝」，對方一家人驚訝得立正站好：「應該是我們謝謝你才對啊！」那位阿姨之後每次都特別做一張新的蔥油餅給他，還直言「一看就知道你是台灣人，很有禮貌」。也有人分享在澳洲被教授認出，原因是「你剛剛有排隊」；還有人在澳門公車上讓座給孕婦，對方邊道謝邊稱讚「只有台灣人會讓位」。

    有人更分享韓國朋友的看法，表示「台灣人去韓國玩，都會先跟店員說『安妞哈誰呦』和『Hello,excuse me』等，先打招呼問候再說需求，很吵不打招呼直接命令句的一律都中國人」。

    也有網友進一步分析，這股「Taiwan vibe」其實反映了台灣社會的多元文化與包容性。他們指出，台灣吸收了日本時代的禮貌、美援時期的休閒風格，逐漸形成獨特的溫和與謙遜氣質。「我們不像韓國那樣講究階級，也不像日本那麼拘謹；台灣人禮貌卻不做作，有一種自然的善意。」

