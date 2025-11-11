先前受災數十萬元！雲林菜農趁風雨未大搶收 盼「鳳凰」行行好

菜農趁著颱風來之前，趕緊搶收蔬菜。（記者李文德攝）

鳳凰颱風來襲，雲林縣最大蔬菜產地西螺、崙背、二崙等鄉鎮，有農民今天凌晨趁著風雨未轉大，趕緊搶收蔬菜。有農民表示，先前因颱風、大雨讓菜園停擺將近數月，損失數十萬元，只希望這隻「鳳凰」行行好，不要再讓農民苦不堪言。

今天早上莿桐、西螺、二崙、崙背等蔬菜主要產區，不管露天或溫網室菜園，紛紛出現農民趕緊搶收蔬菜。有的甚至還從凌晨5點半開始就忙著收割蔬菜。

崙背鍾姓菜農表示，近5分的菜園約1分多種植A菜，原本預計再過2、3天採收交給西螺果菜市場，不過擔心萬一颱風風勢、雨勢過大，只好趕緊採收起來，以免辛苦的心血「全數泡湯」。

他回想，先前颱風、大雨接連報到，已經讓他的菜園土壤水分太過飽和，就算撒了菜籽耕種，根本也長不大，工作停擺將近2、3個月，損失數十萬元，如今已經立冬過後，沒想到還有颱風要來，前1週才剛撒下茼蒿的種子，有的已經發芽了，只希望這隻「鳳凰」可以行行好，別再讓農民苦不堪言了。

二崙張姓菜農表示，7月丹娜絲及7月底開始的豪雨已經造成葉菜類受損嚴重，如她種植白菜，如果辛苦一個月就被颱風摧毀，不就浪費了，現在只能「收多少算多少」。

西螺果菜市場董事長蔡德福表示，昨果菜市場到貨量大約980多公噸，相較週日休市前一天比較而言，到貨量增加140公噸，平均成交價額每公斤35.4元，漲幅約5元。

蔡德福指出，目前來看調味蔬菜如大蒜、青蔥等目前價格穩定，但葉菜類蔬菜平均價格都上漲約1成左右，像是「菜王」高麗菜原先每公斤大約10元，由於近期颱風將襲，高山高麗菜上漲約10元，平地高麗菜也漲約7至8元。預估颱風過後可能還有一波漲幅，仍要觀察整體颱風影響情況而定。

