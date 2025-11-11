McCormick黑胡椒粒檢出蘇丹紅 邊境銷毀103.9公斤

自越南進口的McCormick黑胡椒粒檢出非法定著色劑「蘇丹色素4號」。（圖由食藥署提供）

衛福部食藥署今日公布邊境查驗結果，其中自越南進口的McCormick黑胡椒粒檢出非法定著色劑「蘇丹色素4號」，103.90公斤在邊境遭退運或銷毀，另有23公噸越南出口的黑胡椒粒也檢出蘇丹色素4號，也遭退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，食藥署今日公布邊境檢驗不合格品項，有2批分別由輸入業者「欣臨企業股份有限公司」及「珮鈞有限公司」報驗的越南黑胡椒粒，檢出蘇丹色素4號，依據「食品安全衛生管理法」屬於不得使用的物質，這2批越南的黑胡椒粒在邊境必須銷毀，不得退運。

請繼續往下閱讀...

劉芳銘表示，今年5月3日至11月3日止，受理產地為越南的黑胡椒，報驗56批，檢驗不合格7批，不合格率12.5%，檢驗不合格原因為蘇丹色素及農藥殘留不合格。食藥署已經從2024年11月8日起至2026年11月4日止，針對越南的黑胡椒在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

此外，劉芳銘指出，這次公布違規品項中，有2批由輸入業者「東遠國際有限公司」分別自法國及義大利輸入的乾酪，檢出大腸桿菌不合格，第1批的法國乾酪，在5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數介於21至160，第2批的義大利乾酪，在5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數介於15至43。

劉芳銘說，依據「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類之檢驗結果判定，5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數為10到100之間，但不得有任何一個樣品之檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數為100，因此前述品項須退運或銷毀。

食藥署從今年11月11日起至今年12月10日止，針對法國的乾酪在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%；針對義大利的乾酪在邊境維持一般抽批查驗。

