宜蘭山區超大豪雨！ 鳳凰外圍環流+東北季風 11縣市豪、大雨特報

氣象署針對北部、中南部山區以及東部地區等11縣市發布豪、大雨特報，其中宜蘭山區超大豪雨警戒。（圖擷自中央氣象署）

受到鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，氣象署針對北部、中南部山區以及東部地區等11縣市發布豪、大雨特報，其中宜蘭山區超大豪雨警戒。

中央氣象署指出，颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，今宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣地區、花蓮縣地區、綠島有局部豪雨或大豪雨，新北市地區、台東縣地區、台北市山區、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島及蘭嶼有局部大雨或豪雨，基隆、台北地區及台中、南投、高雄山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

超大豪雨地區：宜蘭縣山區。大豪雨地區：宜蘭縣平地、花蓮縣、台東綠島蘭嶼。自11月10日0時至11日11時出現較大累積雨量如下：宜蘭縣西帽山612.5毫米，台東縣牛頭山396.5毫米，新北市大粗坑309.5毫米，花蓮縣太安298毫米，台北市擎天崗269毫米。

