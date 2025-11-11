馬太鞍溪便道遭沖毀 陳世凱：機具人員已就位水一退立即搶修

交通部長陳世凱今天上午到基隆聽取台灣港務公司與航港局防颱整備工作，會前向媒體說明馬太鞍溪便道遭沖毀的相關事宜。（記者俞肇福攝）

鳳凰颱風外圍環流及東北季風交互影響下，今天（10日）花蓮縣部分地區持續出現大雨，今早馬太鞍溪便道遭局部沖毀，交通部長陳世凱今天早上指出，鳳凰颱風帶來的雨勢太大，擔心山坡上有些危險，警戒路線共有11條，馬太鞍溪便道局部沖毀，其他路線還算安全、沒有封閉；高鐵路線全線通行，台鐵除了平溪支線停駛外，其他正常行駛。

交通部今早在中央災害應變中心第二次工作會報中指出，馬太鞍溪河床便道目前維持封閉當中，目前觀測到溪水溢流過去，北上車道有部分毀損，南下車道溢流淹過去，實際狀況還要等大水退去才能確定。

陳世凱受訪時指出，馬太鞍溪便道南下或北上有局部遭沖毀，請花蓮鄉親放心，已經動員機具人員，等雨停水退後，就會利用最短時間進駐搶修恢復。

陳世凱說，由於颱風影響，12海浬內的船舶恐怕會造成船隻危險與海岸破壞，交通部航港局正在進行勸離工作，東部船隻已經退出到12海浬外，南部還有一艘已經透過海巡勸離，北部還有4艘在蘇澳地區，如果他們不願意移開，將採取以後禁止船進港。

