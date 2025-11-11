激烈競爭下勝出！「教育部美感計畫」奪日本優良設計獎

國立關西高中「關西製茶所」拿下日本優良設計獎「Best 100」殊榮。（教育部提供）

教育部推動「美感與設計課程創新計畫（CRIT-AADE）」，從5225件國際提案中脫穎而出，榮獲全球重要設計獎項之一、今（2025）年日本Good Design Award（優良設計獎），並入選評審特選展，其中，國立關西高中「關西製茶所」更榮獲「Best 100」殊榮。

教育部師藝司科長彭寶樹說明日本Good Design Award（優良設計獎）近日公布今年度得獎名單，教育部推動「學美．美學－校園美感設計實踐計畫」，國立關西高中與新北市立青山國中小的改造案亦雙雙獲獎，展現我國在美感教育與設計思考領域的長期耕耘成果，彰顯教育創新於國際設計舞台上的影響力與價值。

請繼續往下閱讀...

彭寶樹表示，「美感與設計課程創新計畫」以 「Sense Ability」為核心精神，透過「美感共學、共創、共感」三大支柱運作，以教材研發、教師培訓與課堂實踐，將美感素養全面融入日常學習，使「看見、感受、創造」成為學生自然的學習節奏，計畫執行10年來已在全國3936所學校深入推展，累計超過2.5萬名教師與58萬名學生參與，開發並分享4000多堂課程，計畫團隊也推動教材出版與數位平台建構，評審團肯定該計畫以「美感智能」為核心，致力於改革台灣的教育樣貌。

關西高中攜手十彥建築師事務所與米索空間設計，以「活化歷史空間、傳承製茶文化」為核心理念，將校內百年製茶實習工廠轉化為具備教學、實作與展覽功能的「關西製茶所」，設計團隊打開原本封閉的南側立面，引入自然光與綠意，並以全台碩果僅存的檜木製「望月型揉捻機」作為迎賓焦點，串聯製茶工序與地方文史，讓學生從茶葉採摘、揉捻到焙製的實作中，體驗茶產業的底蘊文化與工藝精神；評審團肯定其以精準且細膩的設計語言，成功活化一座百年歷史的製茶工廠，讓校園成為文化與知識交織的平台。

位於新北市汐止區的青山國中小與317studio易其設計合作，以「青山森林」為主題，將普通教室改造為融合教學、實作與展示的童軍學習基地，最具特色的是以攀岩繩「一繩到底」連貫天花結構、延展而成的「室內營帳」，象徵童軍團結精神，搭配下方學生壓花標本展示，形塑在森林營地般的學習氛圍。

新北市立青山國中小「青山森林」獲日本優良設計獎的肯定。（教育部提供）

教育部美感與設計課程創新計畫（CRIT-AADE）榮獲今年日本Good Design Award，圖為官方網站得獎公告頁面。（教育部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法