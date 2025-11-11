獨家》飼料0檢出破解謠言！ 美國2009年玉米種植早已禁用芬普尼

美國法律規定載明2009年11月15日後就禁止將芬普尼用在玉米田、種子處理，還有也禁止用在畜牧飼養環境等，因此飼料原料若是用美國穀物，不可能會有芬普尼。（記者楊媛婷翻攝）

彰化文雅畜牧場生產的4批次的雞蛋檢出殺蟲劑「芬普尼」殘留量超標，有外界謠傳指可能是飼料原料採用美國生產的玉米等所致，不過查詢美國當地法規，美國早在2009年11月15日就禁止芬普尼用在玉米農田，也不可用在種子處理或土壤，水產養殖與畜牧場環境都禁用。

這次檢出芬普尼的部分批次雞蛋都是籠飼，共15萬顆雞蛋檢出含有0.03ppm的芬普尼，超出法規容許量的0.01ppm，已進行源頭管制並下架，中央也將對該牧場出產的雞蛋採取竹科查驗，為追查污染源頭，已針對飼料抽檢，農業部昨已表示，飼料並無檢出，且封存的其他雞蛋目前也是0檢出。

但仍持續有謠言指飼料原料多用美國進口的玉米，而美國栽種的玉米會使用芬普尼，才導致雞蛋有藥殘，查詢美國當地法規規定，美國在2009年11月15日在法律上禁止芬普尼使用在玉米農田，包括種子處理及土壤施用，也規定芬普尼禁止使用於水產養殖及畜牧場的環境，有產業界人士表示，相關謠傳完全不是事實，也擔憂這些謠言將破壞台美農業貿易穩定。

我國也將芬普尼列為動物禁藥，但芬普尼可用於環境消毒藥劑，常見的環境除蚤劑等成分就是芬普尼。

所有有問題的雞蛋都已下架。（資料照，高雄市府提供）

