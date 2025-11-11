豬肉回歸了！ 超人氣「鹿溪宴」菜色曝光

鹿港小吃一次滿足！「鹿港小吃宴」升級版「鹿溪宴」，澎湃上桌。（記者劉曉欣攝）

每年都搶破頭的「鹿港小吃宴」升級版「鹿溪宴」，今天（11日）公布菜單，每桌4500元可享用19道美食，辦桌菜「香酥卜肉」是今年的新菜色，而天天排隊抽號牌的兔仔寮明豐珍牛舌餅也再次上桌，業者感謝豬肉及時「回歸」，才能澎湃上菜！

鹿港鎮長許志宏表示，物價全面上揚，但「鹿溪宴」今年決定「凍漲」維持原價，民眾所繳的錢全部用在食材，其餘樂圖、碗盤、帳篷與端菜等費用由公所來吸收。



今年首次入菜的是「香酥卜肉」，這是鹿港古早味的辦桌菜，去年第1次參與的林明堂素食麵招牌「豆包」菜捲，以及圓環頂麵食館「福州丸赤肉羹湯」，因為廣受好評，今年也2度進榜。而年年一上桌就見底的鴨肉米糕、比臉大的蚵仔煎，也再次入圍菜單。

鹿港鎮公所表示，來到鹿港當然要吃海味，厚切烏魚子、蒲燒鰻，在地特色炸蝦猴、鹽粉蛤，還有烏魚蒜，照樣誠意上桌。來鹿港必吃的麵線糊、魷魚肉羹、肉包、芋丸、鹹蛋糕、牛舌餅與麻糬也通通都有，連每個人所用的餐碗都能直接帶回家，還有炊粉伴手禮帶回家。

「鹿溪宴」將在11月29、30日在鹿港鎮的文小五預定地登場，2天各辦100桌，合計總桌數200桌，報名方式與往年相同，無論是現場報名、網路報名與傳真報名，每人都限報1桌，重複報名無效。報名時間11月18日上午8點，現場報名40桌、網路報名40桌，傳真120桌。

鹿溪宴今年新增的香酥卜肉，還好豬肉回歸，不然就要開天窗了。（記者劉曉欣攝）

別懷疑！鹿溪宴個人餐碗，用完就帶回家。（記者劉曉欣攝）

鹿港名店的林明堂素食麵老闆林明堂、梁清涼特別端出店裡的招牌美食「豆包」菜捲。（記者劉曉欣攝）

