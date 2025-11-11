全國429家廚餘養豬戶 年底前拒監測最高罰3百萬

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝說，豬農都不希望成為疫情破口。（記者廖耀東攝）

由於台中梧棲爆發非洲豬瘟疫情，中央現階段全面禁止廚餘養豬，環境部環境管理署今天邀集中、彰、雲林及嘉義超過80家養豬業者及公會，在台中說明需在12月31日前完成監控系統裝設，環境管理署長顏旭明說，全國目前有429家畜牧場使用（熟）廚餘養豬，現階段政策仍在徵詢及收集業界，待年底實施後，若拒監測將以違反飼料法等規定最高開罰3百萬。

環境部環境管理署要求廚餘需高溫90度、蒸煮一小時，並且每分鐘要上傳監控影像，原則上希望在12月6日後落實政策推動裝設，每戶先補助6萬5千元裝設費用，12月31日是最後申請日。在場豬農高喊「接觸性傳染、蒸煮沒有用」，抗議用快速爐、用臉盆有辦法蒸煮嗎？難怪會傳假相片，建議場外統一蒸煮後再進場，不造成為疫情破口賭上身家。

台灣養豬青年聯盟代表在會場舉「全面禁止廚餘」等抗議標語，彰化縣養豬協會理事長陳筆輝在場外表示，豬農都不希望成為疫情破口，目前廚餘養豬佔產業大概僅8%，比例不高，是沒落實蒸煮才爆發疫情，產業多願意階段性配合政府政策，長遠則希望禁止家用及事業性廚餘不要進到養豬場。

中台灣「信賴台灣之友會」執行長林志達率代表指出，業界多在抗議廚餘進場，蒸煮問題太多了，台灣畜牧場有1百多萬就業人口、每年飼育550萬頭豬、產值兩千多億，長遠下來無法處理家用及事業廚餘。

顏旭明說，開放廚餘養豬前需要符合3前提，包括全面查廠、裝設廚餘蒸煮即時監視及完備法律，即日起在各地舉辦監控系統裝設說明會，12月31日是最後申請日，如果業者未裝置監控，將以違反飼料法等規定最高開罰3百萬。

台中，彰化，雲林及嘉義養豬戶拉布條，要求全面禁止廚餘養豬。（記者黃旭磊攝）

台灣養豬青年聯盟在環境部環境管理署會場舉牌抗議。（記者黃旭磊攝）

