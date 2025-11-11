鳳凰颱風來襲、產地農作搶收 高麗菜漲6元、青蔥跌25元

今天甘藍到貨量約366噸，價格上漲6元。（記者孫唯容攝）

鳳凰颱風來襲！台北農產運銷公司指出，今天北市蔬菜到貨量約1865噸，第一果菜市場約1262噸、第二果菜市場約603噸。由於全台氣候不穩風雨間歇，由於產地農作物搶收，導致到貨量大幅增加，雖然承銷購買意願持穩，但市場供應量大於需求量，交易市況尚稱平順，各菜種行情跌多漲少。其中，甘藍（高麗菜）到貨量約366噸，價格上漲6元，青蔥到貨量約41噸，價格下跌25元。

北農指出，今天進貨量較休市前大幅增加，量增菜種有甘藍、小白菜、大白菜、青江菜、菠菜、甘薯葉、花椰菜、胡瓜、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、番茄、敏豆、甜椒、青花苔、玉米、蘿蔔、紅蘿蔔、青蔥等，量減菜種有萵苣菜等，其餘各菜種均略有增減。

葉菜類部分進貨量大幅增加，價格跌多漲少，甘藍到貨量約366噸，價格上漲6元，大白菜到貨量約77噸，價格上漲5元，萵苣菜到貨量約40噸，價格下跌1元。花果類部分進貨量大幅增加，價格跌多漲少，苦瓜到貨量約50噸，價格下跌5元。根莖類部分進貨量小幅增加，價格下跌，青蔥到貨量約41噸，價格下跌25元。

價格上漲菜種包含甘藍、大白菜、絲瓜、番茄、甜椒、玉米等，價格下跌菜種有小白菜、菠菜、萵苣菜、甘薯葉、花椰菜、胡瓜、苦瓜、茄子、敏豆、青花苔、蘿蔔、青蔥等，其餘各菜種持平。批發價格甘藍為改良種、小白菜為蚵小白、萵苣菜為油麥菜、苦瓜為白大米、番茄為牛番茄、蘿蔔為本產、青蔥為粉蔥。

台北市水果今天進貨量約680噸，第一果菜市場約444噸、第二果菜市場約236噸。本日到貨量較休市前增加，果類以紅龍果、香蕉、椪柑、木瓜、番石榴、西瓜等為大宗。量增較多果種有紅龍果、椪柑、木瓜等，其餘到貨量增加或略同。

北農指出，同樣受鳳凰颱風外圍環流影響，產地農作物搶收以至到貨量大幅增加，承銷人需求量持穩買氣尚可，場內交易市況遲緩，價格跌多漲少，下跌果種有小番茄、紅龍果、香蕉、椪柑、佛利蒙柑、木瓜、梨、番石榴、西瓜等，上漲果種有百香果、鳳梨、柳丁、檸檬、甜柿等，其餘各果種持平或略同。全場香蕉（總）到貨量約36噸，其中場內到貨量約32噸，特區到貨量約4噸。本日大西瓜到貨量約73噸，一市場約69噸、二市場約4噸。

青蔥到貨量約41噸，價格下跌25元。（記者孫唯容攝）

