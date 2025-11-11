為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    驗出毒蛋6天才公布！ 衛福部挨批慢半拍 石崇良：均按步驟進行

    2025/11/11 11:24 記者林志怡／台北報導
    衛福部長石崇良說，會落實問題蛋品下架回收措施，不讓民眾買到有疑慮的蛋。（記者林志怡攝）

    近期彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋檢出芬普尼超標，引起民眾不安，國民黨立委王育敏怒批，食藥署驗出毒蛋6天後才告知消費者，罔顧國人健康。對此衛福部長石崇良表示，相關訊息公布均按照步驟進行，後續會研議改進作為，並確保不讓民眾買到有疑慮的蛋。

    彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋檢出農藥「芬普尼」超標，衛福部食藥署9日公布相關溯源碼，但食藥署長姜至剛昨日稱，未規劃擴大抽查後市場其他雞蛋產品，如果民眾擔心，可以「暫時不吃雞蛋」，且問題蛋相關訊息自檢出後6天才公布，外界批評主管機關失靈。

    石崇良說明，這次食藥署與地方衛生局透過例行稽查發現問題蛋品，也是首次在後市場抽驗發現芬普尼殘留，食藥署於11月4日檢驗報告出爐後，同日通知彰化縣衛生局，彰化縣衛生局則於11月5日預防性下架同批號的雞蛋。

    彰化縣衛生局再於11月6日啟動溯源，對農場與洗選場進行檢驗，並發現有其他批次出現異常，同日通知其他衛生局預防性下架，農業部也進入文雅畜牧場了解可能來源。

    石崇良強調，就目前食藥署、衛生局呈報資料來看，每個環節都相當用心，且「查到哪、做到哪、公布到哪」，至於外界質疑4日查驗結果出爐後就應該公布，未來可否加速、更快讓民眾知道每個檢驗動作的訊息，後續會再進行討論，並權衡相關利弊與影響。

    至於姜至剛昨日稱民眾可以「暫時不吃雞蛋」一事，石崇良表示，讓民眾能安心吃蛋是衛福部的責任，目前已和農業部達成共識，在芬普尼源頭釐清前，文雅畜牧場的雞蛋不得上市，即使源頭釐清、恢復上市，初期也會進行逐批檢驗，讓民眾安心，請食藥署與地方衛生局協調，落實下架回收，不可以讓民眾買到有疑慮的蛋。

