    首頁 > 生活

    澎縣昨發布鳳凰颱風海岸禁制令 第七岸巡隊今晨巡查攤岸與勸離

    2025/11/11 11:30 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖海岸禁制令發布，第七岸巡隊勸導接近海岸民眾。（第七岸巡隊提供）

    澎湖海岸禁制令發布，第七岸巡隊勸導接近海岸民眾。（第七岸巡隊提供）

    因應鳳凰颱風來襲，澎湖縣政府於昨（10）日晚間，發布海岸禁限制令，海巡署金馬澎分署第七岸巡隊立即啟動防颱應變作業，於今（11）日清晨5時起，針對澎湖縣各限制海域及熱門海岸景點展開灘岸巡查與民眾勸離行動，全力確保颱風期間沿岸安全。

    此次巡查重點區域涵蓋觀音亭、山水、隘門、林投沙灘等熱門觀光景點，巡查人員在觀音園區發現仍在海邊散步的民眾，經現場勸導後均離開危險區域。第七岸巡隊表示，颱風期間海象變化劇烈，雖目前尚無強烈風雨，呼籲民眾切勿前往海邊觀浪或進行任何海上活動。

    金馬澎分署第七岸巡隊強調，海巡人員為降低災害風險、維護民眾安全，將採取積極執法作為，確依《災害防救法》規定，對擅自進入警戒區者，逕行開立舉發單，並移送地方政府裁罰，罰鍰金額自新台幣5萬元起，最高可達25萬元。

    另鼓勵民眾可透過國家海洋研究院「GoOcean海洋遊憩風險資訊平台」等管道，即時掌握氣象與海象資訊，做好防颱準備，遠離危險海域，以維護生命安全，同時也能避免受罰。

    第七岸巡隊在馬公觀音亭園區站崗，勸導民眾勿接近。（第七岸巡隊提供）

    第七岸巡隊在馬公觀音亭園區站崗，勸導民眾勿接近。（第七岸巡隊提供）

