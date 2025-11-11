10年捐逾7千雙鞋 新北樂心關懷協會愛心不間斷

新北市樂心關懷協會捐贈價值70萬元鞋子兌換券給弱勢學童，由新市政府秘書長邱敬斌代表受贈。（記者翁聿煌攝）

新北市樂心關懷協會關懷弱勢學童，自2016年起年年響應「新北市好日子愛心大平台」，連續10年捐贈鞋品兌換券予新北市政府，累計至今已達7045張，11日再度捐贈全家福鞋店兌換券共700張，總金額70萬元，由市府秘書長邱敬斌代表受贈，感謝協會長年以行動陪伴弱勢學童，讓愛延續不間斷。

新北市樂心關懷協會理事長黃世和表示，協會長期推動「步步高升」捐鞋活動，也感謝市議員石一佑、劉美芳加入捐贈行列，期盼讓弱勢家庭的孩子也能享有自主選擇的權利，對許多經濟拮据的家庭而言，一雙新鞋可能是奢侈的支出，但當孩子能親手挑選喜愛的鞋款時，那份喜悅與自信，往往成為他們向前邁進的力量。

邱敬斌表示，孩子們或許在經濟上弱勢，但志氣不弱勢；政府的力量有限，而「好日子愛心大平台」正是透過民間團體與善心人士的力量，讓愛心能夠持續發揮最大效益，他也感謝樂心關懷協會多年來的堅持與行動，不僅提供實質物資，更重視受助者的尊嚴與需求，讓捐贈從「給予」轉為「陪伴」，以鞋為媒，陪伴孩子邁出希望的步伐。

社會局表示，協會今年捐出的700張鞋品兌換券、每張價1千元，350張將由社會局轉發至各區社福中心分送給弱勢家庭孩童，另350張則由教育局及體育局轉交土城、板橋、偏區國中小學生及偏區體育重點國中發放，讓更多孩子都能穿上屬於自己的新鞋，自信迎接新學期。

社會局長李美珍補充，感謝樂心關懷協會10年如一日的愛心與堅持，長期投入各項社會公益，包括捐贈復康巴士、睡袋、食品及設立勵學獎學金等，多年善行義舉亦榮獲新北市人民團體「領航金獎」肯定。

新北市樂心關懷協會十年來累積捐贈7千雙鞋給弱勢學童。（記者翁聿煌攝）

