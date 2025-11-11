山產美食、溫泉、書法 探索西拉雅人文之旅

陳世憲表演「心適忘是非、身適忘四肢」接近3公尺的大作品。（圖由台灣意象書法館提供）

西拉雅國家風景區管理處推出「食旅西拉雅・溫泉人文行」2天1夜深度小旅行，夜宿台灣意象書法館，品嘗關子嶺山產美食、泡泥漿溫泉，參訪西拉雅吉貝耍部落，深度探索西拉雅人文采風，有別於一般觀光行程，參加民眾無不留下深刻印象。

小旅行由台灣意象書法館承辦，吸引40位來自各地民眾參加，館長陳世憲表示，西拉雅族已獲政府核定為原住民族，但很多人對西拉雅文化並不了解，母校崎內國小在21年前廢校後，每次回到崎內故鄉，聞到花與草的香味，動人的山景，還有竹子、蓮花，都會感覺到故鄉的美，於是興起再利用的想法，促成西拉雅管理處重新整修校園，規劃為台灣意象書法館。

社區有了新的文教中心，遊客遠從國內外各地前來，住在書法館內的「在人旅館」，此次小旅行也利用夜宿時間跟館主一起討論書法藝術，還品嘗附近關子嶺風景區桶子雞、溪蝦、野菜等山產，泡過泥漿溫泉。東海大學美術研究所畢業的高材生也分享創作的作品，陳世憲表演「心適忘是非、身適忘四肢」接近3公尺的大作品，搭配郎亞玲老師的舞蹈、廖天安先生的橫笛與口技同時演出，大家看得直呼過癮。

書法館也邀請中央大學中文系教授胡川安舉辦台灣美食講座，解剖說明很多料理的背後原因，讓大家恍然大悟原來每一道食物都有背景演變的過程。

行程也安排竹門綠色隧道，芒果老樹都已130歲，陳世憲規劃設置8件蓮花椅藝術創作，讓遊客流連忘返。陳世憲表示，旅行有深刻的在地意義，是從書本上的閱讀無法體會，要身歷其境才能感受到最動人的時空價值，希望大家常常來西拉雅風景區旅行。

