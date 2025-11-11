為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰颱風共伴效應 新北市今天風雨最強 明恐納警戒區

    2025/11/11 11:25 記者吳仁捷／新北報導
    鳳凰颱風逼近北臺灣，新北市災害應變中心召開整備會議。（記者吳仁捷翻攝）

    鳳凰颱風逼近北臺灣，新北市災害應變中心召開整備會議。（記者吳仁捷翻攝）

    鳳凰颱風逼近北臺灣，新北市災害應變中心召開整備會議，氣象團隊評估新北市受鳳凰颱風及東北季風共伴效應影響，今天白天期間風雨最強，甚至恐出現豪雨，且明天恐納入海警、陸警範圍，災害應變中心要求市政府團隊落實自主檢核，著重各項整建工程防颱準備，降低災害對民眾影響。

    此外，因應颱風、東北季風帶來共伴效應豪雨，新北市政府災害應變中心呼籲新北市北海岸、東北角和南側山區各區公所加強防範，另因應日前新店錦秀、碧瑤社區等災點，也緊急進行邊坡加強緊急措施防護，並請工程技師到場巡檢，嚴防發生二次災害，另本市坡地易致災地區，也加強整備。

    依據氣象署與新北市天氣團隊的氣象情資研判，中颱鳳凰今天凌晨5時位於新北市南南西方、鵝鑾鼻西南方約380公里海面，以時速11公里速度，向北轉北北東方向行進，7級暴風半徑250公里，強度雖逐漸減弱，但因共伴效應可能會帶來豪雨。

    氣象團隊預估今天傍晚發布臺灣南部海域海上颱風警報，新北市可能在12日清晨至上午時段，納入海警及陸警範圍，依目前預報路徑，新北市今天白天風雨最明顯，影響期間累積總雨量可能達 390-860mm左右，沿海陣風最大可達10級。

    新北市災害應變中心執行秘書、消防局長陳崇岳表示，因應颱風等共伴效應，應變中心要求市政府團隊落實各項自主檢核，整備防颱工作，持續辦理各項防颱整備作業，請各位市民朋友務必提前做好防颱準備，並於家中備妥防災物資，假日如有出遊計畫應隨時關注颱風動態，注意自身安全，並避免前往山區及海邊遊憩；颱風影響期間，如有各項活動異動應即時利用多元管道公告。。

    相關資訊請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」查詢，市府將隨時更新動態。

