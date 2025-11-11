鳳凰來襲！中橫公路台8線關原至太魯閣路段今下午1點起預警性封路

台8線大禹嶺至太魯閣山區持續降雨，沿線已有零星坍方落石，公路局東區養護工程分局指出，今日下午1時起實施預警性封路，封閉台8線關原至太魯閣（116.4k~184.5k）路段，示意圖。（資料照）

受東北季風及鳳凰颱風環流影響，台8線大禹嶺至太魯閣山區持續降雨，沿線已有零星坍方落石，公路局東區養護工程分局指出，今日下午1時起實施預警性封路，封閉台8線關原至太魯閣（116.4k~184.5k）路段。

公路局東工分局指出，太魯閣工務段為維護用路人安全並避免遊客於山區受困，已協調沿線風景區旅宿業者，於今（11）日中午以前安排旅客全數下山，並自今日下午1時起實施預警性封路，封閉台8線關原至太魯閣（116.4k~184.5k）路段。

太魯閣工務段指出，原訂「台8線關原至天祥（116.4k~167.1k）日間（06:00~16:30）開放通行」及「台8線天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）日間五次（06:30~08:00、10:00~10:05、12:00~13:00、15:00~15:05、17:00~17:30）開放通行」暫停實施，視明（12）日午後沿線雨勢及路況，再行公布通行時間。

公路局籲請用路人，山區道路地震過後及颱風、豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請避免進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

