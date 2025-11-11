宜蘭河濱公園淹水半輪胎高 市長陳美玲疾呼車主快移車

宜蘭河濱公園淹水半輪胎高，市長陳美玲前往視察，呼籲車主快移車。（記者王峻祺攝）

鳳凰颱風進逼，宜蘭山區累積雨量已破500毫米，市區雨勢也相當驚人，導致宜蘭河水位上升，橋下河濱公園停車場淹水已達半輪胎高，現場還停有數10輛汽機車相當危急，市長陳美玲一早前往視察，呼籲車主盡速移車，憂心再晚雨勢大來不及開走，恐成「泡水車！」

鳳凰颱風暴風圈逐漸進入台灣南方近海，降雨警戒維持宜蘭縣，宜花東山區可能達大豪雨等級，10日凌晨0時至11日上午8時，宜蘭縣西帽山累積雨量524.5毫米。未來24小時累積雨量，今早8點至明早8點，宜蘭縣山區預估累計250至400毫米。

請繼續往下閱讀...

由於市區不斷降雨，導致宜蘭河水位上升，河水漫過堤岸淹進河濱公園停車場，現場約有5輛汽車、數10輛機車被波及，水深至少半個輪胎高，昨夜迄今不斷有民眾發文警示，呼籲車主趕快把車移走，避免遭殃。

市長陳美玲今天一早也前往視察，希望車主盡速移車，目前還有機會將車開走，不然愈晚雨勢愈大，移車危險外，車輛也恐因泡水導致故障，公所無強制力要求民眾移車，僅能加強勸導，未來將由管理機關擬定相關對策，避免類似情況再度發生。

宜蘭縣今天停班課，因應鳳凰颱風宜蘭雨量達警戒標準，宜蘭縣災害應變中心二級開設，代理縣長林茂盛一早就到縣消防局主持第1108次縣務暨防災整備會議。

宜蘭市區不斷降雨，導致宜蘭河水位上升，河水漫過堤岸淹進河濱公園停車場，現場約有5輛汽車、數10輛機車被波及，水深至少半個輪胎高。（記者王峻祺攝）

鳳凰颱風進逼，宜蘭山區累積雨量已破500毫米，市區雨勢也相當驚人，宜蘭河水位上升，導致橋下河濱公園停車場淹水已達半輪胎高。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣今天停班課，因應鳳凰颱風宜蘭縣雨量達警戒標準，宜蘭縣災害應變中心加強三級開設，代理縣長林茂盛一早就到縣消防局主持第1108次縣務暨防災整備會議。（記者王峻祺攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法