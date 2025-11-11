為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭河濱公園淹水半輪胎高 市長陳美玲疾呼車主快移車

    2025/11/11 11:14 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭河濱公園淹水半輪胎高，市長陳美玲前往視察，呼籲車主快移車。（記者王峻祺攝）

    宜蘭河濱公園淹水半輪胎高，市長陳美玲前往視察，呼籲車主快移車。（記者王峻祺攝）

    鳳凰颱風進逼，宜蘭山區累積雨量已破500毫米，市區雨勢也相當驚人，導致宜蘭河水位上升，橋下河濱公園停車場淹水已達半輪胎高，現場還停有數10輛汽機車相當危急，市長陳美玲一早前往視察，呼籲車主盡速移車，憂心再晚雨勢大來不及開走，恐成「泡水車！」

    鳳凰颱風暴風圈逐漸進入台灣南方近海，降雨警戒維持宜蘭縣，宜花東山區可能達大豪雨等級，10日凌晨0時至11日上午8時，宜蘭縣西帽山累積雨量524.5毫米。未來24小時累積雨量，今早8點至明早8點，宜蘭縣山區預估累計250至400毫米。

    由於市區不斷降雨，導致宜蘭河水位上升，河水漫過堤岸淹進河濱公園停車場，現場約有5輛汽車、數10輛機車被波及，水深至少半個輪胎高，昨夜迄今不斷有民眾發文警示，呼籲車主趕快把車移走，避免遭殃。

    市長陳美玲今天一早也前往視察，希望車主盡速移車，目前還有機會將車開走，不然愈晚雨勢愈大，移車危險外，車輛也恐因泡水導致故障，公所無強制力要求民眾移車，僅能加強勸導，未來將由管理機關擬定相關對策，避免類似情況再度發生。

    宜蘭縣今天停班課，因應鳳凰颱風宜蘭雨量達警戒標準，宜蘭縣災害應變中心二級開設，代理縣長林茂盛一早就到縣消防局主持第1108次縣務暨防災整備會議。

    宜蘭市區不斷降雨，導致宜蘭河水位上升，河水漫過堤岸淹進河濱公園停車場，現場約有5輛汽車、數10輛機車被波及，水深至少半個輪胎高。（記者王峻祺攝）

    宜蘭市區不斷降雨，導致宜蘭河水位上升，河水漫過堤岸淹進河濱公園停車場，現場約有5輛汽車、數10輛機車被波及，水深至少半個輪胎高。（記者王峻祺攝）

    鳳凰颱風進逼，宜蘭山區累積雨量已破500毫米，市區雨勢也相當驚人，宜蘭河水位上升，導致橋下河濱公園停車場淹水已達半輪胎高。（記者王峻祺攝）

    鳳凰颱風進逼，宜蘭山區累積雨量已破500毫米，市區雨勢也相當驚人，宜蘭河水位上升，導致橋下河濱公園停車場淹水已達半輪胎高。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣今天停班課，因應鳳凰颱風宜蘭縣雨量達警戒標準，宜蘭縣災害應變中心加強三級開設，代理縣長林茂盛一早就到縣消防局主持第1108次縣務暨防災整備會議。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣今天停班課，因應鳳凰颱風宜蘭縣雨量達警戒標準，宜蘭縣災害應變中心加強三級開設，代理縣長林茂盛一早就到縣消防局主持第1108次縣務暨防災整備會議。（記者王峻祺攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播