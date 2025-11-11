為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰來勢洶洶 玉山、太魯閣、雪霸國家公園生態保護區禁入

    2025/11/11 10:52 記者黃宜靜／台北報導
    內政部國家公園署今公告，全面禁止進入玉山、太魯閣、雪霸國家公園生態保護區。（資料照）

    內政部國家公園署今公告，全面禁止進入玉山、太魯閣、雪霸國家公園生態保護區。（資料照）

    鳳凰颱風逐漸靠近台灣，全台各地陸續出現降雨與強風；內政部國家公園署今公告，全面禁止進入玉山、太魯閣、雪霸國家公園的生態保護區，並呼籲民眾暫緩登山與水域活動，以安全為主。

    國家公園署今在臉書提醒，中央氣象署已在昨（10）日下午發布鳳凰颱風海上颱風警報，未來幾天將有明顯風雨出現，山區及沿海可能發生強陣風、豪雨等劇烈天氣。

    國家公園署表示，玉山、太魯閣、雪霸國家公園已同步公告全面禁止進入生態保護區，並聯繫已入山者儘速下山或就地避難。

    國家公園署續指，颱風期間山區降雨容易導致土石鬆動、落石、坍方及溪水暴漲等危險情形；沿海地區也可能出現長浪及強風，呼籲從事戶外活動的民眾應留意自身安全裝備，並預先查詢氣象資訊、園區公告及道路通行資訊，以免因天候不佳受困或發生意外，呼籲喜愛戶外活動的民眾，務必落實「安全第一」的防災觀念，颱風期間減少非必要之外出行程，維護自身安全。

