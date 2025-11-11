為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    100換200！竹市加倍券開跑 籲各界吃好豬、挺攤商、拚經濟

    2025/11/11 11:16 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市加倍券開跑，呼籲各界吃好豬、挺攤商、拚經濟。（記者蔡彰盛攝）

    竹市加倍券開跑，呼籲各界吃好豬、挺攤商、拚經濟。（記者蔡彰盛攝）

    中央日前宣布全國疫情達成清零目標，活豬禁運及禁宰措施全面解除，市場供應也已恢復溫體豬肉。為協助相關產業度過疫情期間造成的損失，新竹市政府除免收1個月攤租外，並積極協助業者申請中央補助。為進一步振興豬肉及相關產品銷售，市府今在市府大廳舉辦「好豬上桌 幸福加倍」振興活動記者會，宣布將於14至15日於各大市場發放「100元換200元加倍券」，以實際行動支持在地豬肉業者，並鼓勵市民踴躍消費。

    產發處表示，「振興豬肉產業加倍券」將於14及15日連續2天，在東門市場、關東市場、士林市場、南寮市場、中央市場、南門市場、北門市場、中正市場、果菜批發市場及竹蓮市場等10處公有零售市場同步發放。民眾可於發放當日以現金100元兌換200元加倍券，並可於超過240家張貼「合作店家」貼紙的豬肉或豬肉製品攤商使用，加倍享受超值優惠與在地好滋味。

    產發處說明，此次加倍券採「限量發放」機制，每人限領1次、最多兌換1份，總計發放1萬份。市府期盼透過實際行動支持在地豬肉攤商與豬肉製品業者，不僅讓民眾享受實質折扣優惠，也能帶動市場買氣。

