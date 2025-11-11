德不孤 必有鄰！苗栗阿斌哥大愛協會送餐13年 企業捐機車支持

阿斌哥大愛協會獲財團法人彩雲社會福利慈善事業基金會、艾姆勒科技股份有限公司、智生活科技捐贈5輛新機車，讓愛心持續輪轉前行。（記者彭健禮攝）

德不孤、必有鄰！苗栗縣阿斌哥大愛協會長年關懷老幼孤貧，提供愛心便當13年，從最初每月1000個到如今每月送出8000個，送餐志工騎乘的機車也已顯老舊。協會獲財團法人彩雲社會福利慈善事業基金會、艾姆勒科技股份有限公司、智生活科技捐贈5輛新機車，讓愛心持續輪轉前行。

捐車儀式今（11）早於阿斌哥大愛協會後龍總部辦理，由協會創辦人、縣議長李文斌代表接受，5輛新機車都為150CC，每輛車價10萬元。李文斌衷心感謝捐贈單位過去就曾響應協會做愛心，如今再次展現愛心善舉，強調這些機車將會成為協會志工送餐的得力助手，也讓協會能以更高效率進行各項公益慈善活動。

李文斌也回顧當初創立免費愛心便當送到家的過程，表示，最初提出這個想法時，曾遭到朋友質疑，認為這是一項不可能的任務。然而，他堅持了下來，從最初每天送出30多個、每月1000個便當開始，經過13年，如今每月送出8000個。

李文斌並感謝一路以來，社會各界對於阿斌哥大愛協會的支持與響應，讓每項捐贈、每份關心，為生活在困境中的人帶來希望。協會也將持續與社會各界共同努力，讓愛心持續輪轉前行。

捐車儀式於阿斌哥大愛協會後龍總部辦理，由協會創辦人、縣議長李文斌（中）代表接受並回贈感謝狀。（記者彭健禮攝）

