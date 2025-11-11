南鐵地下化最新進度曝 民族路四維地下道部分封閉管制

配合南鐵地下化後續新進度，民族路四維地下道將再部份管制封閉。（記者洪瑞琴攝）

台南市區鐵路地下化工程持續推進，民族路（四維）地下道前隧道結構已完成，尚有支撐系統拆除、回填及排水箱涵復舊工項進場施作，將於11月17日至明（2026）年11月21日展開第4至第6階段施工，這條地下道是東西向往來重要幹道，長達1年的部分封閉管制，民眾要注意改道路線與導引標誌，以減少交通衝擊。

交通局說明，第4階段（工期90天）及第6階段（工期149天）將分別佔用南、北兩側慢車道，車輛改行內側車道。第5階段施工預計於明（2026）年2月春節後進行，需封閉內側快車道，工期約131天。為降低影響，屆時將開放外側機慢車道供小型車通行，並設置改道動線與導引牌面，協助車流分流。

交通局長王銘德表示，民族路（四維）地下道是東西向往來的重要交通幹道，因應第5階段施工封閉快車道期間，外側機慢車道將開放小型車通行，並於地下道兩端設置限高2.1公尺門架，提醒大型車輛提前改道。

他指出，施工期間內側車道封閉後僅剩單向一車道，通行速度可能受影響，建議民眾可提前出門，或改走小東地下道、青年路等替代路線。市府也將在地下道前後及周邊重要路口派遣義交人員，協助疏導，減輕尖峰時段壅塞。

交通局強調，配合新進度施工期間，交通部鐵道局已設置緊急應變專線（電話：2903958），並與市府各單位保持聯繫，即時處理突發狀況。同時，大台南智慧中心也將即時監測民族路（四維）地下道周邊路口車流，視情況動態調整號誌時制，並滾動檢討交維措施，確保道路順暢與安全，將施工期間的交通影響降至最低。

C213民族路（四維）地下道施工第4階段。（南市交通局提供）

C213民族路（四維）地下道施工第5階段。（南市交通局提供）

C213民族路（四維）地下道施工第6階段。（南市交通局提供）

民族路（四維）地下道施工改道路線。（南市交通局提供）

