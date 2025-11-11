松山車站15歲老貓落軌消失 北市動保處熱像儀搜索、誘捕仍未果

北市動保處表示，松山車站發生貓隻逃逸事件，事發當天1名飼主攜帶貓隻欲從松山車站搭乘火車，雖以寵物籠攜帶貓「Maru」，但在搭乘手扶梯至月台時，未以手提寵物籠也無依台鐵規定對寵物運輸籠固定好，而放置手扶梯地面，因未放穩而沿著手扶梯向下滾落，籠門因此彈開，導致「Maru」受驚嚇而誤入軌道區。（北市動保處提供）

一隻名為Maru的15歲老貓，在上（10）月27日在松山車站，從外出籠子竄出逃逸至軌道區，台北市動物保護處獲報立即啟動救援機制，立即與台鐵公司密切合作，並配合台鐵規定及需求，設法展開多輪救援行動，累計已出勤11人次，4度前往現場救援，惟至今尚未成功捕獲貓隻。

北市動保處表示，松山車站發生貓隻逃逸事件，事發當天1名飼主攜帶貓隻欲從松山車站搭乘火車，雖以寵物籠攜帶貓「Maru」，但在搭乘手扶梯至月台時，未以手提寵物籠也無依台鐵規定對寵物運輸籠固定好，而放置手扶梯地面，因未放穩而沿著手扶梯向下滾落，籠門因此彈開，導致「Maru」受驚嚇而誤入軌道區。

請繼續往下閱讀...

動保處表示，秉持救援及保護動物生命之宗旨，自通報日起即派員前往車站月台搜尋，然為配合台鐵安全規定及作業需求，並先放置2具誘捕籠試圖誘捕未果，續與臺鐵研議於夜間軌道斷電維護時段，分別派員於11月5日、6日連續二日凌晨1至4時，由台鐵人員帶領以徒步方式於松山站至南港站及臺北站至松山站間仔細搜索，察看可能之貓叫聲，貓眼金屬反光及貓尿痕跡，配合使用熱像儀搜索生命跡象，並沿途放置18具誘捕籠，卻仍未發現貓隻，搜救過程均嚴格遵守臺鐵安全規範，確保人員及設備安全。

動保處指出，從11月5日起於月台下不影響火車運行處放置8具誘捕籠持續誘捕，亦提供充足之罐頭、飼料讓臺鐵人員每日更換及巡查誘捕狀況，如捕獲貓隻即通知動保處處理。

動保處呼籲，飼主載運寵物前，應確認已完備寵物之防護措施，並對運輸途中可能發生之意外通盤考量，搭乘大眾交通工具也需遵守搭乘規定，使用適當之寵物籠，並確保固定安全，以避免寵物走失甚至有死亡之風險。動保處已持續關注貓隻救援進展，並視情況調整策略。如民眾在臺北市發現受困、傷病動物，可立即通報1959動物保護專線或使用「臺北市政府LINE@」，動保處提供24小時的動物救援服務，讓救援更即時也更有效率。

動保處指出，配合使用熱像儀搜索生命跡象，並沿途放置18具誘捕籠，卻仍未發現貓隻，搜救過程均嚴格遵守臺鐵安全規範，確保人員及設備安全。（北市動保處提供）

動保處指出，續與臺鐵研議於夜間軌道斷電維護時段，分別派員於11月5日、6日連續二日凌晨1至4時，由台鐵人員帶領以徒步方式於松山站至南港站及臺北站至松山站間仔細搜索。（北市動保處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法