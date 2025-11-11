禁止廚餘養豬？ 台中市養豬協會總幹事曝廚餘養豬戶心聲

廚餘養豬戶希望不要因個別業者未依規定高溫蒸煮，導致整體廚餘養豬產業受牽連，示意圖。（中市府提供）

台中市日前爆發非洲豬瘟，矛頭指向養豬戶未落實廚餘蒸煮惹禍，因此出現禁止廚餘養豬的聲浪。台中市養豬協會總幹事楊駿杰表示，協會有36名成員以廚餘養豬，廚餘養豬戶認為廚餘養豬長期以來是資源循環與環境永續的具體實踐，將廚餘經過高溫蒸煮處理後再餵養豬隻，不僅可降低廢棄物處理負擔，也能有效節省飼料資源，近來卻因個別業者未依規定高溫蒸煮，導致整體廚餘養豬產業受牽連，讓許多遵守規範、努力經營的養豬戶蒙受不白之冤。

台中市養豬協會總幹事楊駿杰說，廚餘養豬的農戶，每天協助餐廳等單位回收廚餘，並在豬場以90℃高溫蒸煮至少1小時以上，確保廚餘安全無虞後再提供豬隻食用。這樣的工作雖然辛勞、利潤微薄，但相信這是對環境、對社會最有意義的一份努力，廚餘養豬戶不僅在從事畜牧業，更是在協助社會解決廚餘問題，減少垃圾處理壓力，實踐「資源再利用」的精神。

廚餘養豬戶了解主管機關對防疫安全的重視，但若能設立可監管、可檢驗的共同廚餘蒸煮中心，讓廚餘在安全的環境中集中處理，再由符合條件的養豬戶使用，將能兼顧防疫與循環經濟的雙重目標，這樣的制度，能延續環保理念，讓社會資源獲得最佳利用。

楊駿杰說，廚餘養豬戶呼籲政府與相關單位「不要因個別事件而全盤否定廚餘養豬的價值」，他們願意配合檢驗、接受管理，只希望能在安全、有制度的框架下，繼續這份對社會有益的工作。

楊駿杰指出，他個人雖未以養豬，但廚餘養豬不只是經濟行為，更是一種對土地、對資源、對未來的責任，真心希望社會能重新看見廚餘養豬戶的努力與用心，讓這份循環的價值被理解、被珍惜。

