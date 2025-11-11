為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    烤雞特攻隊賭台東等9縣市週三放颱風假 不準自罰請吃100隻烤雞

    2025/11/11 10:27 記者黃明堂／台東報導
    烤雞特攻隊在臉書貼文賭颱風假。（取自烤雞特攻隊臉書）

    烤雞特攻隊在臉書貼文賭颱風假。（取自烤雞特攻隊臉書）

    鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署今發布海上及陸上颱風警報，預估暴風圈將在今晚至明晨觸陸，明天會有哪些縣市放颱風假？知名桶仔雞業者「烤雞特攻隊」賭包括台東等9縣市週三會放颱風假，如果沒有全放，自罰請吃100隻烤雞。這個賭注一出，立刻引起熱烈回應，已逾千則留言，想放颱風假及想吃烤雞的網友都有。

    鳳凰颱風逼近，台東昨天開始下雨，深夜到清晨雨勢像是用倒的。「烤雞特攻隊」高屏嘉義店昨天率隊到台東，先後在太麻里及台東市紮營現烤現賣桶仔雞，每隻450元的平價現烤桶仔雞，全部銷售一空。業者賣完後，今天凌晨在臉書發文「我覺得，彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮，這週三都會放颱風假，如上述縣市沒全放颱風假，就罰我請吃100隻烤雞」。

    此文一出，點讚人數迅速攀升，網友留言踴躍，8小時留言則數就破千。網友為雞鳴不平，「雞表示：為什麼拿我開刀」，業者回應「牠習慣了啦」！有網友逼問，「每個縣市都100嗎」？業者馬上給答案「哇哇哇，你這樣太過分喔」！

    想放颱風假還是想吃價值450元的香噴噴烤雞？網友陷入掙扎：「嘉義等吃雞」、「為了吃雞 我祈禱不要放假」、「放假比較划算啦」、「太好了台東等領雞」、「台東等吃雞+1」。也有網友說「賭很大，拭目以待」！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播