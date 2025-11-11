烤雞特攻隊賭台東等9縣市週三放颱風假 不準自罰請吃100隻烤雞

烤雞特攻隊在臉書貼文賭颱風假。（取自烤雞特攻隊臉書）

鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署今發布海上及陸上颱風警報，預估暴風圈將在今晚至明晨觸陸，明天會有哪些縣市放颱風假？知名桶仔雞業者「烤雞特攻隊」賭包括台東等9縣市週三會放颱風假，如果沒有全放，自罰請吃100隻烤雞。這個賭注一出，立刻引起熱烈回應，已逾千則留言，想放颱風假及想吃烤雞的網友都有。

鳳凰颱風逼近，台東昨天開始下雨，深夜到清晨雨勢像是用倒的。「烤雞特攻隊」高屏嘉義店昨天率隊到台東，先後在太麻里及台東市紮營現烤現賣桶仔雞，每隻450元的平價現烤桶仔雞，全部銷售一空。業者賣完後，今天凌晨在臉書發文「我覺得，彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮，這週三都會放颱風假，如上述縣市沒全放颱風假，就罰我請吃100隻烤雞」。

此文一出，點讚人數迅速攀升，網友留言踴躍，8小時留言則數就破千。網友為雞鳴不平，「雞表示：為什麼拿我開刀」，業者回應「牠習慣了啦」！有網友逼問，「每個縣市都100嗎」？業者馬上給答案「哇哇哇，你這樣太過分喔」！

想放颱風假還是想吃價值450元的香噴噴烤雞？網友陷入掙扎：「嘉義等吃雞」、「為了吃雞 我祈禱不要放假」、「放假比較划算啦」、「太好了台東等領雞」、「台東等吃雞+1」。也有網友說「賭很大，拭目以待」！

