    首頁 > 生活

    培養判別假消息能力 教育部補助國中小設閱讀推動教師

    2025/11/11 10:34 記者林曉雲／台北報導
    台北市麗山國中學生藉由報紙構成元素，自編報紙完成總結性評量。（圖由教育部提供）

    閱讀力是判別假消息及網路社群資訊的關鍵能力，教育部投入6900萬元，114學年度補助577所國中小設置閱讀推動教師，包括國小375校、國中202校，透過閱讀推動教師的引導，拓展學生包括判別假消息及網路資訊等更多的閱讀素養能力。

    由OECD（經濟合作暨發展組織）主辦的PISA（國際學生能力評量計畫），是全球最具代表性的學生學力國際比較，我國15歲學生在閱讀平均得分515分（2022年）明顯高於OECD平均476分，達到等級2以上比例84％，在81個受測國家地區中居全球第7名，等級5以上高表現學生比例10％，但在攸關假消息及網路資訊判讀重要能力的「辨識資訊來源」及「跨文本整合」題目表現相對弱，值得重視。

    教育部國教署組長蔡宜靜說明，為提升學生閱讀能力與學習能力，並整合學校的閱讀資源，自98學年度起，辦理「增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫」，由專任教師以減授課時數擔任閱讀推動工作，並提供其相關圖書資訊利用與閱讀素養相關的教育訓練，藉由閱讀推動教師的專業，協助整合學校閱讀資源，規劃學校閱讀活動，以提升國中小學生的閱讀素養。

    台北市麗山國中閱讀推動教師，以「擁報新世界」為主題，設計讀報教育課程，經由引導學生從文章的文意理解，加以條列分析、統整、比較與歸納建構出知識脈絡，並將閱讀策略導入學習單，讓學生在讀報的筆記過程中，學習各項閱讀素養技能。

    另外，雲林縣雲林國小閱讀推動教師則以「愛讀樂讀」為目標，將閱讀素養教育融入課程，以「雲中街聚落活化與再造」為主題設計課程，帶領高年級學生運用閱讀能力，進行舊城區古蹟修復議題探究，透過文本閱讀、資訊搜尋以及實地踏查瞭解歷史背景，並訪談文史工作者、專家學者及在地民眾，瞭解古蹟修復的情形與現況，進一步思考雲中街活化與再造的效益和未來發展。

