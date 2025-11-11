鳳凰暴風圈明天凌晨觸陸 8縣市風雨達停班課標準

中央氣象署11月11日上午10點發布24小時累積雨量預測。（圖擷取自中央氣象署）

鳳凰颱風暴風圈預估明天（12日）週三凌晨觸陸。根據中央氣象署今（11日）上午10時最新風雨預報，明天凌晨0時至下午2時，新北市、台中市、台東縣等8縣市達到停班課標準。

根據天然災害停止上班及上課作業辦法，颱風暴風半徑於4小時內可能經過區域，平均風力可達7級以上或陣風達10級以上時，或依據氣象預報或實際觀測，降雨量達各地方政府停班課雨量參考基準，得發布停止上班課。

根據中央氣象署今天上午10時風雨預報，明天凌晨0時至下午2時期間，總計8縣市風或雨達標，包含新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、連江縣、澎湖縣、台東縣。

風力方面，明天凌晨0時至上午6時期間，新北市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、連江縣、澎湖縣達標。

24小時累積雨量方面，今天下午2時至明天下午2時期間，台東山區達標。

各縣市是否停止上班課，由地方政府決議。考量依據除了風力或雨量是否達標，若交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班課安全或有致災之虞，就算風雨沒達標，地方政府也可宣布停止上班課。

中央氣象署11月11日上午10點發布風力預測。（圖擷取自中央氣象署）

