    首頁 > 生活

    台中花毯節遇鳳凰颱風攪局 盧秀燕：颱風期間不「Call客」賞花

    2025/11/11 10:34 記者張軒哲／台中報導
    台中國際花毯節在新社盛大開幕，繽紛花海綻放迎賓。（記者張軒哲攝）

    台中國際花毯節在新社盛大開幕，繽紛花海綻放迎賓。（記者張軒哲攝）

    鳳凰颱風來勢洶洶，台中國際花毯節甫開幕就遇到颱風攪局，台中市長盧秀燕今日在市政會議表示，以往市府都是大力「Call客」參加活動，但這次正好相反，呼籲大家颱風期間勿來參觀花毯節，更不要上山下海。

    台中市政府觀光旅遊局今日表示，台中國際花毯節將於陸上颱風警報發布時即刻閉園，觀旅局已於昨日傍晚提前啟動防颱措施。

    盧秀燕表示，鳳凰颱風已在菲律賓造成一定災情，絕不可小覷，颱風路徑飄忽不定，市府提前2天召開災害應變會議，尤其對和平區物資整備工作加量，目前台電人員及機具皆已提前進駐和平地區，以利及時應變，請市民朋友這幾天避免上山下海活動，將搜救量能留給需要的人，一起守護台中。

    盧秀燕說，台中國際花毯節是國內年度賞花盛事，有許多外縣市遊客參訪，籲請遊客在颱風期間暫時勿前往，今天如果來參觀的遊客要早點回家，要注意防颱與自身安全。

    台中市長盧秀燕主持市政會議，呼籲民眾注意防颱。（記者張軒哲攝）

    台中市長盧秀燕主持市政會議，呼籲民眾注意防颱。（記者張軒哲攝）

