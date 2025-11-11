不像丹娜絲、山陀兒！ 鄭明典曝鳳凰與唯一侵台冬颱南瑪都最相似

鳳凰與2004侵台的冬颱南瑪都強度、路徑都極為相似。（合成圖）

鳳凰颱風有機會從南海北上罕見登陸中南部，有外界指出路徑像今年登陸嘉義的丹娜絲、去年登陸高雄的山陀兒，不過前氣象局長（現改制署）鄭明典認為，鳳凰颱風與21年前的冬颱南瑪都最接近，在強度變化與路徑上都有極高相似。

鄭明典在臉書PO出2004年12月侵台的南瑪都路徑，南瑪都強度變化、路徑，都蠻類似鳳凰颱風，兩者也同樣在一個很大的低壓環流中發展起來。

南瑪都颱風於2004年12月4日在屏東枋寮附近登陸，是氣象觀測史上最晚，同時也是唯一一個在12月登陸台灣的颱風，被冠以「百年冬颱」之稱；當年南瑪都與鳳凰同樣在密克羅尼西亞島群附近生成，同樣以中度颱風強度登陸菲律賓奧羅拉省。

兩者雖然都維持中颱強度通過呂宋島進入南海，不過同樣在北上接近台灣的過程中逐漸減弱為輕度颱風；南瑪都最終在屏東枋寮附近登陸，很快由台東太麻里附近出海，並轉變為溫帶氣旋。

南瑪都侵台期間，受颱風環流與東北季風的共伴效應影響，北部及東半部有豪雨發生，花蓮布洛灣累積雨量達1090毫米，部分地區道路坍方。有2人死亡、2人失蹤，農林漁牧損失約6.7億元。

