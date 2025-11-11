「鳳凰」來襲！雪霸生態保護區全面禁入 觀霧、武陵、雪見遊憩區今午起休園

鳳凰颱風海上颱風警報發布，雪管處同步公告園區生態保護區全面封閉禁止進入。（雪管處提供）

鳳凰颱風來襲，中央氣象署已於昨天下午5點30分發布海上颱風警報。雪霸國家公園管理處表示，雪管處同步公告園區生態保護區全面封閉禁止進入；觀霧遊憩區、武陵遊憩區於今（11）日下午2點起實施預警性休園；雪見遊憩區則是下午5點起實施預警性休園。

雪管處指出，中央氣象署於昨天下午5點30分發布「鳳凰颱風海上颱風警報」，雪管處亦同步公告園區生態保護區全面封閉禁止進入。入園許可證即刻失效，如日後欲入園，請待開放後重新申請。

雪霸國家公園內各遊憩區部分，觀霧遊憩區（含觀霧山椒魚生態中心），配合新竹分署觀霧森林遊樂區將自今天下午2點起同步實施預警性休園。大鹿林道東線亦禁止進入。武陵遊憩區則配合退輔會武陵農場自今天下午2點起同步實施預警性休園。雪見遊憩區為今天下午5點起實施預警性休園。

雪管處表示，各區開園將視颱風警報解除後，依實際災損與環境整備情況另行公告。請遊客朋友密切關注「雪霸國家公園管理處」官方網站」與臉書粉絲專頁最新訊息，並留意颱風動態，避免前往山區活動。



