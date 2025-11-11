為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    加速推動產業聚落 七股科工區第6次標售

    2025/11/11 10:18 記者王涵平／台南報導
    七股科技工業區已累計引進38家企業，招商總投資金額逾290億元，為加速推動產業聚落，將進行第6次租、售招標，雙軌並行，引領轉型動能。（圖由南市經發局提供）

    七股科技工業區已累計引進38家企業，招商總投資金額逾290億元，為加速推動產業聚落，將進行第6次租、售招標，雙軌並行，引領轉型動能。（圖由南市經發局提供）

    七股科技工業區已累計引進38家企業，招商總投資金額逾290億元，為加速推動產業聚落，將進行第6次租、售招標，雙軌並行，引領轉型動能。

    第6次土地標售作業將至12月31日中午12時截止，南市經發局副局長蕭富仁表示，同步推出「產業用地」標售與標租，提供不同營運策略的企業彈性選擇。標售區為重視長期資產布局之企業首選，標租區則適合資金調度彈性高或採取輕資產模式的中小企業。

    經發局指出，七股科技工業區 全區141.15公頃，產業用地出售74.8公頃，產業用地出租10公頃，已完成5次標售，累計引進38家企業 （出售面積約38公頃），後續完成招商總投資金額將逾290億元，預估創造超過6000個就業機會。進駐廠商陸續進入建廠階段，初步形成電子零組件、金屬製品、塑膠製品等產業聚落，展現園區高附加價值、低污染產業定位的吸引力。

    此次釋出坵塊多位於園區核心區段，鄰近服務中心與變電所，具備「同步建廠、穩定供電」優勢，協助廠商有效縮短開發期程、降低設廠成本。出售12坵塊，面積共6.13公頃，坵塊大小998.25~2706.38坪，單價8萬1983~8萬8925元/坪，出租8坵塊，面積共3.02公頃，坵塊大小均約1143坪，月租金單價約130元/坪，本次標售分別於11月30日及12月31日中午12時前送達至公告指定信箱，全程採公開、公平、公正原則辦理。市府同步設置專案單一窗口，提供從申請、報編、建照、接電到後續營運的全程協助，確保投資落地無虞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播