加速推動產業聚落 七股科工區第6次標售

七股科技工業區已累計引進38家企業，招商總投資金額逾290億元，為加速推動產業聚落，將進行第6次租、售招標，雙軌並行，引領轉型動能。

第6次土地標售作業將至12月31日中午12時截止，南市經發局副局長蕭富仁表示，同步推出「產業用地」標售與標租，提供不同營運策略的企業彈性選擇。標售區為重視長期資產布局之企業首選，標租區則適合資金調度彈性高或採取輕資產模式的中小企業。

經發局指出，七股科技工業區 全區141.15公頃，產業用地出售74.8公頃，產業用地出租10公頃，已完成5次標售，累計引進38家企業 （出售面積約38公頃），後續完成招商總投資金額將逾290億元，預估創造超過6000個就業機會。進駐廠商陸續進入建廠階段，初步形成電子零組件、金屬製品、塑膠製品等產業聚落，展現園區高附加價值、低污染產業定位的吸引力。

此次釋出坵塊多位於園區核心區段，鄰近服務中心與變電所，具備「同步建廠、穩定供電」優勢，協助廠商有效縮短開發期程、降低設廠成本。出售12坵塊，面積共6.13公頃，坵塊大小998.25~2706.38坪，單價8萬1983~8萬8925元/坪，出租8坵塊，面積共3.02公頃，坵塊大小均約1143坪，月租金單價約130元/坪，本次標售分別於11月30日及12月31日中午12時前送達至公告指定信箱，全程採公開、公平、公正原則辦理。市府同步設置專案單一窗口，提供從申請、報編、建照、接電到後續營運的全程協助，確保投資落地無虞。

