澎湖放颱風假空運正常 旅客苦無大眾交通運輸工具搭乘

澎湖機場一早空蕩蕩，未如預期湧現搶搭班機離境人潮。（記者劉禹慶攝）

因應鳳凰颱風來襲，澎湖縣政府宣布今（11）日停止上班上課，公共大眾運輸工具都停駛，但澎湖主要空運門戶-澎湖機場維持正常起降，旅客無法搭乘公車及空港快線前往，只能叫計程車或親友私家車前往，造成許多不便及怨言，但機場並未湧現急欲離境的旅客潮，首班高雄飛機補上6人。

由於澎湖「提前」放颱風假，外界預測颱風暴風圈，最接近澎湖時間在12、13日之間，但因澎湖西嶼已出現12級風力，達到停止上班上課標準，因此澎湖縣今日停止上班上課，由於颱風假可能持續2-3天，一般預料澎湖機場今日一早會湧入大批乘客離境潮，但機場大廳卻相當空蕩，未如預期出現人潮。

根據了解，今日高雄航線原本訂位率就不佳，還有因颱風臨時取消行程的旅客，普遍還有空位，因此候補登機機率相當高，一早首班高雄就候補6人登機，但因颱風愈來愈接近澎湖，因此雖然宣布全天「正常」飛行，但愈晚變數愈大，因此建議有需要民眾，還是及早前往機場搭機。

根據澎湖縣鳳凰颱風災害應變中心統計，自11月11日20時起至11月11日9時止，受（處）各類災情計2件：路樹災情1件（路樹倒塌1件）；民生、基礎設施災情1件（紅綠燈號誌快掉落1件），澎湖本島、七美、望安11、12日停止送獨居長者餐盒，停餐期間改發代餐。

澎湖放颱風假空港快線停駛，影響旅客前往澎湖機場交通選擇。（澎管處提供）

