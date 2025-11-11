鳳凰颱風來襲新北山區恐有豪雨 沿海最大暴潮1.6米

新北市長侯友宜（中）主持災害應變中心防颱會議。（記者賴筱桐攝）

鳳凰颱風來襲，新北市災害應變中心今天上午召開防颱工作會報，根據中央氣象署與天氣風險管理公司情資研判，新北市東側、南側山區恐有豪雨發生，適逢大潮，沿海最大暴潮1.6公尺，沿海浪高4到6公尺，市長侯友宜提醒民眾不要前往海邊從事遊憩活動。

天氣風險管理公司指出，依據中央氣象署最新情資，今（11）日上午7點中颱鳳凰位於新北市南南西方約700公里海面，以時速11公里向北北東方向移動，7級暴風半徑維持250公里，暴風圈逐漸進入台灣南方近海，北上過程有減弱趨勢，目前新北市尚未納入陸上警戒範圍。



天氣風險管理公司分析，今天是東北季風和颱風外圍環流共伴效應影響新北市最劇烈的時段，預估山區累積雨量400至700毫米，東側、南側山區490至780毫米，達豪雨等級，郊區平均風5到7級，陣風8到10級，明天共伴效應減弱、降雨趨緩，但沿海仍有強風。

台大天災研究中心表示，新北市沿海地區浪高4到6公尺，其中已監測到龍洞3公尺、台北港2.4公尺、富貴角2.9公尺，沿海最大暴潮達1.6公尺，預估淡水河最高潮位在今天下午4點達1.3公尺，淹水警戒區域須注意貢寮、瑞芳、雙溪區，另新北市目前未發布土石流與大規模崩塌警戒區，但坪林、烏來區發生崩塌機率較高。

侯友宜表示，今天雨量比昨天預測略為下修，但是東北角和東南側山區仍有豪雨發生機率，累積雨量達300毫米，針對日前連續降雨造成災情，例如新店錦秀社區應加強邊坡防護，林口區北80線、雙溪區北38線、汐止區澄清路214巷維持道路封閉，避免二次致災，北107線已經預置機具，隨時掌握狀況應變，呼籲市民不要前往海邊釣魚或觀浪，避免發生危險。

