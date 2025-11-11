北市公館圓環7-9時禁左轉新策惹怨！Google地圖變「公館長條橢圓環」網笑翻

公館圓環遺址在Google地圖上被改名為「公館長條橢圓環」。（擷取自林柏勛臉書）

台北市公館圓環周邊再度引發交通爭議，市府自8日起將羅斯福路新店往公館方向內側第二車道，改為「時段性可變車道」，早上7點至9點禁止左轉上福和橋。市府原規劃替代路線是汽車須先右轉基隆路行駛約450公尺，在台科大校門前迴轉後再直行上橋；機車則可選擇待轉方式。然而實際執行後，通勤族抱怨連連，網友更戲稱這條繞路動線為「公館長條橢圓環」，甚至在Google地圖上直接被改名，掀起社群熱議。

昨（10）日是新制上路後首個上班日，儘管左轉需求確實減少，替代路線上的車輛也不多，每個號誌週期僅有0至2台汽車等待，但問題在於，要左轉上福和橋往新北市的車輛於禁左轉時段進入可變車道進退不得，唯有直行一途，不過沿路都沒有左轉的機會，得再行駛800公尺至新生南路，再從巷道繞回。換算下來，若要回到福和橋入口，必須多開1.6公里。

行人零死亡推動聯盟理事長林柏勛5日在臉書發文表示，該政策形同強制汽車繞遠路、機車強制待轉，一天的左轉精華時段少掉2個小時，白話說就是早上7點到9點不能直接左轉，要去新北市得繞行或是待轉，讓他不禁質疑：「那不就跟繞圓環一樣，但圓環還沒有繞這麼遠」。

林柏勛昨（10）日更在臉書幽默表示，早上7點到9點強制繞「長圓環」的朋友們，變換車道都順利嗎？台北優勢警力全部都集中在這了，但一看導航，是誰把地標改成「長條橢圓環」的啦，讓他當場笑出來，「超級鬧，簡直是把歡笑建立在通勤族的痛苦上（表示讚許）」。

該文一出立刻引發熱議，網友紛紛戲謔留言：「拆掉一個圓環得到一個更大的圓環』、「解法：挖一個地下公車專用道」、「為了處理左轉車，建議再加一個圓環」、「再把福和橋也拆了，車子過不去就不會塞了」、「不是應該叫做萬安圓環嗎」、「公館土星環」、「你只是在迴轉」、「順暢會有事故，塞車不會有」。

