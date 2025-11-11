為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    超市買1送1標價算錯？國小生抓包笑傻 網友專業解釋

    2025/11/11 10:35 即時新聞／綜合報導
    1名網友分享，他們一家前往連鎖超市購買生活、食材等用品，忽然發現就讀國小兒子站在冰櫃前盯著某款商品標價傻笑，接著發現「標籤註明促銷價109元，買一送一、平均一件79元」，但若以109元除以2為54.5元，原PO將此趣事上傳至社群平台後，有網友解釋「訂價158，促銷價109。買一送一是用訂價158算的」。

    這名網友於「爆廢公社」臉書粉專發文提及，他們一家前往連鎖超市採購生活用品，原PO就讀國小的兒子站在冰箱前前，看到一款希臘式優格架上「標籤註明促銷價109元，買一送一、平均一件79元」，兒子不禁傻眼，原PO笑說「原來他在嘲笑家樂福的數學不好」。

    許多網友看到貼文後相繼留言，有網友解釋「要用原價不要用促銷價喔」、「訂價158，促銷價109。買一送一是用訂價158算的」、「很聰明的行銷呀，你以為的行銷是買一送一，其實是故意這樣打，你們才會拍照po網，幫忙打廣告」。

