機場邊境檢疫嚴密 8旬嬤攜帶鴨肉飛機餐入境挨罰

桃園機場入境加強手提安檢，行李要通過X光機。（記者張軒哲攝）

國內上月爆發首例非洲豬瘟疫情，所幸疫情僅限台中梧棲1間養豬場，經過15天中央嚴密地防疫工作，邊境檢疫依舊嚴格把關，記者前天（9）日搭機返國，入境桃園機場手提行李嚴格安檢，手提袋1顆糖果也難逃X光機影像判讀，檢疫人員打開行李確認非肉製品，才能放行，另外，台中機場動植物檢疫站針對入境旅客行李進行非洲豬瘟加強檢疫，強調違規攜帶豬肉產品入境首次就裁罰20萬元。

記者前天入境前，台灣領隊指出，之前團員有1名8旬嬤將含有鴨肉飛機餐攜帶入境，在松山機場遭查獲，所幸是鴨肉只罰3萬元，若是豬肉就高達20萬元，領隊強調20萬元可以出國玩好幾趟，一再提醒勿攜帶肉製品入境，包含肉鬆、火腿等。

另外，台中機場今年國際航班增加，出入境旅客大增，農業部防檢署指出，台中機場檢疫站將持續防堵境外疾病，宣導民眾切勿非法走私或挾帶動物及其產品返國。

防檢署指出，加強查驗入境旅客手提行李的檢疫，會調派檢疫犬加強在行李轉盤嗅聞旅客行李，呼籲旅客勿攜帶違禁品入境。

桃園機場加強宣導勿攜帶豬肉製品入境，違者種罰20萬元。（記者張軒哲攝）

