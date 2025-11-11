為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風警戒期 台南1出港漁船遭開首張舉發單、可罰5至25萬

    2025/11/11 10:03 記者王俊忠／台南報導
    海巡署第一一岸巡隊對台南一艘執意出海的漁船開出颱風警戒期間首張舉發單。（第一一岸巡隊提供）

    海巡署第一一岸巡隊對台南一艘執意出海的漁船開出颱風警戒期間首張舉發單。（第一一岸巡隊提供）

    鳳凰颱風來襲期間，台南市政府於11月10日下午5時30分公告禁制令宣布漁船只進不出，惟將軍籍漁船仍執意出港，海巡署南部分署第一一岸巡隊安平商港安檢所為確保民眾生命及財產安全，於告知相關法規後，依法開立舉發單，是本次颱風期間首起違反禁制令案件。後續岸巡隊將函送台南市府裁罰。

    台南安平商港安檢所於昨（10）日下午6時35分許受理該漁船出港申報時，船長表示將前往外海回收漁具。隨即由該所所長向船長宣導禁制令內容及相關法令，明確告知若出港將觸犯《災害防救法》之規定。該漁船仍於下午6時48分執意出港，安檢人員即依法開立舉發單，後續函送台南市府裁罰，可裁罰5萬元以上至25萬元以下台幣罰鍰。

    第一一岸巡隊呼籲，颱風期間海象惡劣，政府發布禁制令旨在維護漁民及船舶安全，海巡單位將持續加強港區巡查及勸導，對違規出港行為依法嚴辦，確保港區及海上作業安全，共同防杜災害發生。

    海巡署第一一岸巡隊對台南一艘執意出海的漁船開出颱風警戒期間首張舉發單。（第一一岸巡隊提供）

    海巡署第一一岸巡隊對台南一艘執意出海的漁船開出颱風警戒期間首張舉發單。（第一一岸巡隊提供）

    海巡署第一一岸巡隊對台南一艘執意出海的漁船開出颱風警戒期間首張舉發單。（第一一岸巡隊提供）

    海巡署第一一岸巡隊對台南一艘執意出海的漁船開出颱風警戒期間首張舉發單。（第一一岸巡隊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播