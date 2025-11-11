台馬海上交通今明停駛 台北飛馬祖首班飛機取消

鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，台灣與馬祖間的交通船11日、12日停航。（資料照）

受到鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，台灣到馬祖之間海上交通今天（11日）、明天（12日）停航，馬祖4鄉5島的島際交通船今天、明天也停駛，馬祖與台灣之間交通運輸只剩下空運；受外圍環流影響，風勢增強，南竿、北竿觀測風力約5級、陣風8級。立榮航空台北松山機場飛南竿、飛北竿第一班都取消，請民眾多加留意航班交通資訊。

交通部中央氣象署指出，受鳳凰颱風與外圍環流及東北風明顯增強影響，馬祖地區局部地區可能出現強陣風，連江縣今天雖然正常上班上課，縣政府仍提醒民眾避免外出活動，防範路樹、不堅固建築物或設施因強風損毀倒塌造成危害。行車民眾應尋找安全地點停車避風。

請繼續往下閱讀...

連江縣政府提醒，今日（11日）受東北季風及颱風外圍環流共同影響，沿海風浪明顯增強，浪高可達3至5公尺，請民眾切勿前往海邊活動。另外，由於鳳凰颱風其路徑與強度仍具不確定性，實際影響範圍與程度仍需視後續變化而定，呼籲民眾持續關注最新氣象預報，做好防颱準備。

鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，造成馬祖今日風力增強，立榮航空飛南竿、北竿第一班班機均取消。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法