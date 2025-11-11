鳳凰陸警4縣市警戒！下波將納嘉義 暴風圈明晨觸陸「中南部風雨轉強」

中央氣象署11月11日說明鳳凰颱風最新動態。圖為上午9點15分版本。（中央氣象署提供）

鳳凰颱風降為輕度颱風，暴風圈略縮，但對台威脅不能忽視，宜蘭縣山區累積雨量已破500毫米。中央氣象署今天（11日）上午8時30分更新颱風資訊，陸警範圍擴大至4縣市，下一波預計納入嘉義。氣象署預估，颱風暴風圈明天週三凌晨觸陸，下午至傍晚登陸，登陸位置以高屏機率較高，但尚有變動可能，請民眾關注最新氣象資訊。

上午8時資料指出，颱風暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，降雨警戒維持宜蘭縣，陸警區域新增台南、台東，並維持高雄、屏東及恆春半島；海警區域擴大至整個台灣海峽，並維持台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

颱風路徑方面，預報員朱美霖說明，暴風圈週三凌晨接觸西南方陸地，下午到傍晚可能以輕颱登陸台灣，後續自東北部出海過程中，有可能減弱成熱帶性低氣壓，後續成為溫帶氣旋。關於登陸位置，高屏或南部沿海都有可能，尚具不確定性，後續會持續觀察。

雨勢方面，朱美霖表示，今天共伴效應最明顯，北部、東半部預估達局部豪雨，其中宜花東山區可能達大豪雨等級。中南部今天白天降雨不顯著，但晚間雨勢開始增加。明天週三颱風接近時，中南部迎來強降雨，白天基隆北海岸、東半部則雨勢趨緩。週三晚間風場轉換，中南部、花東雨勢趨緩，北台灣雨勢轉強，苗栗以北、基隆北海岸、北部山區留意強降雨。

未來24小時累積雨量，今早8點至明早8點，大台北、東半部地區、屏東山區達局部豪雨，宜花東山區達大豪雨等級；宜蘭縣山區預估累計250至400毫米，花東地區200至400毫米。

風力方面，台南以北、基隆北海岸、中部以北內陸地區、恆春半島都有較強陣風，沿海地區、澎金馬留意十級強陣風。風浪方面，今明兩天台灣附近沿海留意4米浪高，西南沿海、台東、恆春半島5至6米巨浪。

據8時資料，鳳凰降為輕度颱風，位於鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北靠近台灣。近中心最大風速每秒30公尺，相當於11級風；瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風；七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑60公里。

氣象署統計，10日凌晨0時至11日上午8時，宜蘭縣西帽山累積雨量524.5毫米，花蓮縣太安273.5毫米，新北市大粗坑239毫米，台北市擎天崗227.5毫米，屏東縣檳榔220.5毫米，台東縣綠島200.5毫米；蘭嶼12級陣風，恆春、東吉島、新屋、彭佳嶼10級陣風。

鳳凰颱風來襲，中央氣象署說明風力預報。圖為11月11日上午8點40分版本。（中央氣象署提供）

鳳凰颱風來襲，中央氣象署製圖說明定量降水預報。圖為11月11日上午8點40分版本。（中央氣象署提供）

