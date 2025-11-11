台南永康就業中心結合外籍生 啟動駐點翻譯服務

永康就業中心結合2所大專校院外籍生，針對新住民及移工，提供越南語及印尼語駐點服務。（圖由永康就業中心提供）

截至9月底，引進移工在台已將近85萬9000人，其中，台南市有逾6萬3000人，因應新住民與移工人數逐年增加，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心自11月起，與台南應用科技大學與南台科技大學合作，由2校的越南籍及印尼籍外籍學生擔任駐點翻譯，讓前往洽詢的外籍民眾可以用母語表達需求。

永康就業中心自11月起，針對新住民及移工，於每週三下午及週四上午分別提供越南語及印尼語翻譯服務。永康就業中心主任李奇玫表示，希望藉由口語翻譯與文化溝通，讓外籍民眾在洽詢就業服務、職訓課程或勞動法令時，能夠獲得更即時與友善的協助，展現台灣職場的友善力量。

請繼續往下閱讀...

此次駐點翻譯人員包括印尼籍的卓哲新與越南籍的王雨采。卓哲新為南台科技大學半導體科技系3年級學生，擁有印尼語、英語、馬來語、閩南語及中文（高階級）等多語能力；王雨采就讀台南應用科技大學餐飲系3年級，中文與越南文雙語聽說讀寫流利。

李奇玫指出，駐點翻譯包括協助移工及廠商間的協調與媒合，聯繫移工出席相關活動，並確認移工是否充分了解勞動權益，同時也提供就業管道查詢、缺工廠商資訊及電話關懷服務，掌握即將公告到期之移工動態，確保外籍勞工權益不受影響，另外也提供新住民就業上的溝通協助與勞動權益解說，協助瞭解就業資源與相關保障，促進新住民順利融入在地職場環境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法