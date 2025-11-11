清水高中啟用新北市校園內首座標準人工草足球場

清水高中啟用新北市首座校園人工草皮足球場。（記者翁聿煌攝）

新北市立清水高中獲得市府支持與立委吳琪銘協助，在校內設置全市首座標準人工草足球場，校長賴來展表示，擁有標準人工草足球場提供師生最好的練習與比賽場地，有助校方全力推展足球運動，再獲佳績。

啟用典禮由新北市體育局長洪玉玲、立委吳琪銘、議員陳佳君、區長周晉平、家長會長黃嘉震、教育基金會董事長彭榮宗、校友會理事長林萬定、安和國小校長朱聖雯、自強國小校長張明賢等參與，現場除有安和國小舞獅表演揭開序幕外，並由賴來展與來賓共同進行開球儀式。

請繼續往下閱讀...

校長賴來展表示，學校配合教育部110至113年度「補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫」，並依據運動部提出的「學校足球建設工程」構想，致力改善運動設施與培養學生運動習慣。

新啟用的人工草皮足球場不僅符合比賽標準，更可提供鄰近學校的師生優質、安全的運動環境，落實健康與體育教育的雙重目標，也期待新北市能夠從國小、國中到高中三級、四級銜接，深耕足球教育。

賴來展說，今年新北市足球隊在學校教練楊志盛、黃琦瑞帶領下參與全國運動會，獲得第二名的成績，未來在優質教練與選手、優質的場地結合下，一定能再創佳績。

吳琪銘指出，清水高中長期深耕體育教育，足球場啟用不僅是校內運動發展的重要里程碑，更是推動新北市基層足球教育的重要推手，議員洪佳君表示，謝謝中央、議會的支持，讓新北可以有如此優質的場地，也希望學生們都能有好的成績，成為新北之光。#

參加啟用儀式的來賓一起為清水高中足球隊打氣，盼能再創佳績。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法