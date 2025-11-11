鳳凰颱風來襲 鹿港鎮公所廣場破大洞？公所解釋了

民眾發現鹿港鎮公所廣場破了洞，只有薄薄鐵板，擔心會擋不住颱風的風雨。（取自網路）

鳳凰颱風來襲，彰化縣鹿港鎮公所廣場破了一個大洞，民眾憂心廣場底下的停車場將成為「滯洪池」。對此，鎮公所表示，目前地下停車場正在進行消防設備改善工程，這處是緊急逃生出口，施工期間的夜間會用棧板、石頭進行覆蓋！

鹿港鎮今年「七八水災」創下半世紀以來最慘重災情，鎮民只要一聽到颱風又要來就提心吊膽，這次鳳凰颱風逼近，民眾發現鎮公所廣場有破洞，只有簡單用薄薄鐵板蓋住，擔心有民眾走路就掉了下去，偏偏廣場下方是停車場，萬一大雨的話，停車場的車就要泡湯了。

鎮公所指出，這是在進行的停車場消防設施改善工程，鐵板遮住的地方是緊急逃生口，預計施工到今年底，目前並沒有車輛停放。

鎮公所強調，因應颱風與東北季風報到，在原有鐵板外，還加上棧板、石頭、沙包來加固，並放上交通錐與橫桿，用來提醒民眾避免靠近，以策安全。

鹿港鎮公所地下停車場進行工程，緊急逃生口因應颱風加固。（鹿港鎮公所提供）

鹿港鎮公所地下停車場的緊急逃生口原採用鐵板。（鹿港鎮公所提供）

