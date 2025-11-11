批評澎湖民眾緊急機位保留機制 立委楊曜公開向縣長致歉

澎湖縣長陳光復拜會交通部長，確定澎湖民眾緊急需求機位保留機制。（澎湖縣政府提供）

民進黨籍立委楊曜昨（10）日發文，批評交通部長陳世凱與縣長陳光復共同宣布的「澎湖民眾緊急需求機位保留機制」，對於就醫與奔喪的保留截止期限為航班起飛前24小時，未能苦民所苦極不妥當。隨後在陳光復縣長臉書中表示「有關就醫和奔喪等緊急需求航空公司會保留2、3個機位」提供給有需求的民眾。

針對澎湖的各項事務，楊曜認為縣長的宣示就是確定的答案。自己在未經確認與理解而妄加批評，特此公開致歉。並希望所有澎湖民眾永遠平安喜樂，不會有緊急機位需求。如有需求請洽詢澎湖縣政府，06-9274400或1999專線。

但楊曜也強調，奔喪及就醫緊急需求機位保留機制，如果在滾動檢討時取消，那就是執政黨的無能了。

針對澎湖民眾在緊急醫療、奔喪及急需返鄉等情況下「一位難求」的困境，澎湖縣長陳光復積極向交通部及民航局反映離島運能問題，並成功協調華信、立榮2家航空公司提供「保留機位」服務，並自今日起正式啟動，協助民眾能即時返鄉或順利就醫。

陳光復表示，離島航班機位長期供不應求，是澎湖最迫切的交通挑戰之一。縣府在提升旅遊運能的同時，更要確保民眾在醫療、奔喪、洽公、返鄉等緊急情況下擁有基本交通權益。「澎湖民眾緊急需求機位保留機制」自即日起至明年1月31日止，每日固定保留一定數量機位，提供澎湖民眾緊急往返搭機需求。澎湖往返台北及高雄航班，每日最多可提供36個座位。

澎湖民眾緊急需求機位保留機制，即日起至明年1月底正式上路。（記者劉禹慶攝）

