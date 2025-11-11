為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    林保署新竹分署所轄5園區 14:00起預警性休園

    2025/11/11 09:36 記者彭健禮／苗栗報導
    觀霧國家森林遊樂區。（圖由林業保育署新竹分署提供）

    觀霧國家森林遊樂區。（圖由林業保育署新竹分署提供）

    鳳凰颱風來襲，中央氣象署已發布海上颱風警報。林業及自然保育署新竹分署考量山區天候、聯外道路狀況及遊客安全，轄屬內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山及觀霧國家森林遊樂區將於今（11）日14時起預警性休園、烏來台車預警性停駛；所屬自然步道一併暫停開放。如提前經中央氣象署發布為陸上颱風警戒範圍區，則立即休園。

    林業及自然保育署新竹分署表示，各園區開園狀態，將視中央氣象署預估颱風影響天數及颱風警報解除後，災害勘查及環境整備情形，滾動式調整，另行公告於台灣山林悠遊網

    另，林業保育署新竹分署表示，九九山莊如經雪霸國家公園管理處發布暫停該轄生態保護區進入許可，將同步配合暫停住宿開放。

    此外，林業保育署新竹分署提醒民眾，為維護自身安全，颱風期間請避免進行山區活動。有關國家森林遊樂區最新開、休園情形及步道開放訊息，將即時公告於台灣山林悠遊網九九山莊申請網站，若有任何訊息通報或旅遊問題，敬請電洽各國家森林遊樂區或林業保育署新竹分署查詢。

    東眼山國家森林遊樂區。（圖由林業保育署新竹分署提供）

    東眼山國家森林遊樂區。（圖由林業保育署新竹分署提供）

    滿月圓國家森林遊樂區。（圖由林業保育署新竹分署提供）

    滿月圓國家森林遊樂區。（圖由林業保育署新竹分署提供）

    熱門推播