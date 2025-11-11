北北基桃颱風假不同調惹怨 侯友宜：按照科學依據判斷

針對颱風假的決策，新北市長侯友宜（右）表示，依照科學依據做判斷。（記者賴筱桐攝）

鳳凰颱風來襲，北北基桃這次颱風假打破以往同步的常規，新北市僅山區7個行政區停班、停課，引發民怨，昨晚訊息公布後，大批「咕嚕咕嚕大軍」湧入台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜臉書洗版罵爆。侯友宜今天受訪表示，大家按照科學依據做判斷，新北市山區有7個地方達到豪雨等級，可以停班、停課。

侯友宜今天上午坐鎮新北市災害應變中心主持防颱工作會報，針對颱風假的決策考量，侯表示，每次颱風來襲的時候，北北基桃4個市都會分別聯繫，對決策做共同的、一致性的判斷，這一次也不意外，根據中央氣象署和新北市的氣候團隊，包括台大專業團隊及天氣風險管理公司，大家按照科學依據做判斷，所以新北市在山區有7個地方達到豪雨等級，可以停班、停課，就做出停班停課的決定，「這一切按照所有的科學的依據，來做好停班停課的準備」。

媒體詢問，這次颱風假北北基桃沒有同步，造成部分民眾上班感到困擾，例如有民眾住在桃園放颱風假，但是新北市要上班，遇到這種情況如何解決？

侯友宜說，昨天市府也考量到這一點，所以有些桃園的民眾，如果沒有辦法到新北市來上班，新北都做好應變的準備，尤其在學校的教書，不要因為有的老師住在桃園，沒有辦法來新北上班而受到影響，所以昨天都已經做好緊急的應變作為。

